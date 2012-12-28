В центральной части Липецка и на Левом берегу отключат холодную воду

17 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители одного из центральных районов города, Левого берега, отключения также захватят небольшую часть Тракторного, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 1а, 1б, 2, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б по улице Папина, №№ 20, 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 10 по улице Богдана Хмельницкого, №№ 1, 1б, 2, стр. 2, 3, 5, 7, 8 по улице Левобережной, №№ 2а, стр. 4а, 5, 6, 6а на площади Мира, № 1 по улице Разина, №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Аносова, №№ 1, 2, 4, 13, 15 по улице Островского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а по улице Парковой, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 12, 14, 16 по улице Крупской, №№ 1, 3, 14, 14/1, 14в, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28 по улице Суворова, №№ 9, 10, 15, 15а/1, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28 по улице Невского, №№ 1, 1г, вл. 1, 3, 3г, вл. 4, 4а, 4в, 4в вл. 1, 6, 7, вл. 8, 9, 9а, 22 по улице Металлургов, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, вл. 10б, 10б к. 1 по улице Фестивальной, №№ 10, 10/1, 12, 13, 14, 17, 20, 22/5, 22/6, 25, 19, 21, 25 по улице Осипенко, № 1 по улице Гастелло, № 1а по улице Солидарности, №№ 2 к.1, 2 стр.1, 2а стр.1 по улице Лесной, №№ 5, стр. 5, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18к. 1 по улице М. Расковой, №№ 2, 4, 6, 7а, 7а к.1, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24а, 25, 21 стр. 1 по улице Гришина, №№ 2а, 5, 9, 11 стр. 7а, 12 стр. 7а по улице Фадеева, № 2а по улице Дундича, №№ 5 стр.3, 5 стр.4 по улице Фанерной, №№ 1, 3 стр.1 по улице Лесной, №№ 22, 22а, 22б, 22в по улице Рабочей, №№ 4, 9 по улице Талалихина, №№ 23, 25, 26, 27, 29, 31 по улице Прокатной, в частном секторе улиц Доватора, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Хмельницкого, Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Островского, Санитарной, Пляжной, Аносова, Багратиона, Береговой, Левобережной, Солидарности, Гастелло, 2-й Лесной, Лесной.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Папина, 6, проспект Мира, 10, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.