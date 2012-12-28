18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»

Девушка лишилась 80 000 рублей.

Мошенники обманули 18-летнюю ельчанку — студентку московского медвуза, представившись сотрудниками областного министерства здравоохранения и портала «Госуслуг».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 11 августа девушке через мессенджер позвонил мужчина, который представился сотрудником министерства здравоохранения. Он пояснил, что девушке необходимо предоставить личные данные для внесения в общую базу данных студентов, поступивших в этом году в медицинские вузы. Для этого нужно было продиктовать код, который придёт на телефон девушки. Звонок у ельчанки не вызвал никаких подозрений: она, действительно, стала первокурсницей московского медвуза. Девушка продиктовала код из SMS-сообщения.Позже девушке позвонила женщина, представившаяся «сотрудником портала «Госуслуги». Она объяснила, что произошла утечка персональных данных, и поэтому деньги нужно перевести на «безопасный» счет. В результате студентка перевела мошенникам 80 000 рублей через банкомат. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Еще одной жертвой мошенников стал 31-летний липчанин. С 31 июля по 3 августа она общался с продавцом обрезной доски в мессенджере, перевёл 29 000 рублей, но стройматериалы так и не получил.37-летняя липчанка перевела мошенникам через мобильное приложение 12 000 рублей — её обманули под предлогом необходимости сохранения средств.35-летняя жительница Грязей поверила звонку от «сотрудника Ценнтробанка» и перевела на «безопасный счёт» через банкомат 980 000 рублей.А 19-летний ельчанин 11 августа пытался через соцсети восстановить доступ к аккаунту в игре «Brawl Stars» и перевёл мошеннику 3 000 рублей.