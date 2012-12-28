Все новости
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
На улице Гагарина будут яблони цвести
Общество
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
Вандалы разгромили остановку на улице Пришвина
Происшествия
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
170-летний кедр из Чаплыгинского района стал участником конкурса на дерево года
Общество
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
В Липецке и области возможен сильный ветер
Погода в Липецке
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
Происшествия
сегодня, 14:44
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»

Девушка лишилась 80 000 рублей.

Мошенники обманули 18-летнюю ельчанку — студентку московского медвуза, представившись сотрудниками областного министерства здравоохранения и портала «Госуслуг». 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 11 августа девушке через мессенджер позвонил мужчина, который представился сотрудником министерства здравоохранения. Он пояснил, что девушке необходимо предоставить личные данные для внесения в общую базу данных студентов, поступивших в этом году в медицинские вузы. Для этого нужно было продиктовать код, который придёт на телефон девушки. Звонок у ельчанки не вызвал никаких подозрений: она, действительно, стала первокурсницей московского медвуза. Девушка продиктовала код из SMS-сообщения.

Позже девушке позвонила женщина, представившаяся «сотрудником портала «Госуслуги». Она объяснила, что произошла утечка персональных данных, и поэтому деньги нужно перевести на «безопасный» счет. В результате студентка перевела мошенникам 80 000 рублей через банкомат. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Еще одной жертвой мошенников стал 31-летний липчанин.  С 31 июля по 3 августа она общался с продавцом обрезной доски в мессенджере, перевёл 29 000 рублей, но стройматериалы так и не получил.

37-летняя липчанка перевела мошенникам через мобильное приложение 12 000 рублей — её обманули под предлогом необходимости сохранения средств.

35-летняя жительница Грязей поверила звонку от «сотрудника Ценнтробанка» и перевела на «безопасный счёт» через банкомат 980 000 рублей.

А 19-летний ельчанин 11 августа пытался через соцсети восстановить доступ к аккаунту в игре «Brawl Stars» и перевёл мошеннику 3 000 рублей.

Комментарии (9)

Вот
16 минут назад
Такие будут нас лечить.И нечему удивляться потом.Вот и ЕГЭ сдала и поступила,а толку мало,поверила звонку от министра,зря звонок не от Мурашко был...
Так ведь
1 минуту назад
Ведь нам никто не запрещает лечиться заграницей, если наши врачи не нравятся.
Скоро
26 минут назад
будут звонить народу и ,,министры ,,! И люди клюют на любую приманку !
Добрый
50 минут назад
Откуда в 18 лет 80 косарей????
Сергей Б
41 минуту назад
Это много? Это месячная зарплата восемнадцатилетних. Тех, кто летом работает.
Бабка Первая
41 минуту назад
По-вашему, девушка шесть лет должна будет на стипендию жить? Так ей её ещё не начислили))
теперь отчислят
57 минут назад
за тупость
Бывает
48 минут назад
Отчислят по телефону и пришлют код подтверждения, который надо будет продиктовать.
Снег в августе
сегодня, 15:05
А я думал, сегодня не будет новостей про мошенников и типа их жертв. Нет, снег в августе не пойдёт. Всё по графику.
