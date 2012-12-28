Общество
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
или неумелые дорожники.
«Удивительные умельцы работают в дорожном хозяйстве. Сняли асфальт, положили асфальт, а жильцы как выплывали, так и должны дальше выплывать. И это ещё не сильный дождь. Никто из умников, которые асфальт обновляли, не хочет выйти на работу и прийти с неё через эту лужу?», — написали горожане.
В пресс-службе мэрии сообщили, что замена асфальта «картами» у дома № 43 по улице Неделина еще не завершена.
«Подрядная организация при проведении дальнейшего ремонта исправит угол наклона, чтобы вода не скапливалась на тротуаре у подъезда», — пообещали в администрации.
