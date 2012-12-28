Дождь помешал липчанам выйти из подъезда

или неумелые дорожники.

Жильцы третьего подъезда дома № 43 по улице Неделина пожаловались GOROD48 на ремонт двора.«Удивительные умельцы работают в дорожном хозяйстве. Сняли асфальт, положили асфальт, а жильцы как выплывали, так и должны дальше выплывать. И это ещё не сильный дождь. Никто из умников, которые асфальт обновляли, не хочет выйти на работу и прийти с неё через эту лужу?», — написали горожане.В пресс-службе мэрии сообщили, что замена асфальта «картами» у дома № 43 по улице Неделина еще не завершена.«Подрядная организация при проведении дальнейшего ремонта исправит угол наклона, чтобы вода не скапливалась на тротуаре у подъезда», — пообещали в администрации.