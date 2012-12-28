Все новости
Общество
603
46 минут назад
7

Дождь помешал липчанам выйти из подъезда

или неумелые дорожники.

Жильцы третьего подъезда дома № 43 по улице Неделина пожаловались GOROD48 на ремонт двора.

«Удивительные умельцы работают в дорожном хозяйстве. Сняли асфальт, положили асфальт, а жильцы как выплывали, так и должны дальше выплывать. И это ещё не сильный дождь. Никто из умников, которые асфальт обновляли, не хочет выйти на работу и прийти с неё через эту лужу?», — написали горожане.

В пресс-службе мэрии сообщили, что замена асфальта «картами» у дома № 43 по улице Неделина еще не завершена.

«Подрядная организация при проведении дальнейшего ремонта исправит угол наклона, чтобы вода не скапливалась на тротуаре у подъезда», — пообещали в администрации.
ремонт дорог
0
0
1
0
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Z
12 минут назад
Зимой снег мешает , летом пруды у подъездов, хорошо живём)))
Ответить
Вася
16 минут назад
Значит так, к Тамбов подъезжаем, а там пешком и не стонать. В Тамбове лужи шире, всякий знает, негоже его с Липецком равнять.
Ответить
Командировочный
31 минуту назад
Липчанам всегда что-то мешает.
Ответить
александр
37 минут назад
сомнительно что они что-то исправят
Ответить
я
25 минут назад
Исправят угол наклона земной оси.
Ответить
Нина Степановна
38 минут назад
Ну брали сами делали как вам нравится
Ответить
Смысл
17 минут назад
Теряется. Расставьте запятые, как вам нравится. Если, конечно, имеете о них понятие.
Ответить
