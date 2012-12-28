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Культура
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сегодня, 15:22
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Музыкальной школе в Липецке присвоили имя композитора Тихона Хренникова

Учреждению дополнительность образования на улице Гагарина в этом году — 60 лет.

Коллектив липецкого МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» выступил с инициативой присвоения учреждению имени известного советского композитора, нашего земляка Тихона Хренникова.

Предложение поддержал департамент культуры и туризма Липецка. Свое согласие на именную музыкальную школу дал также внук Тихона Хренникова. Сегодня сессия Липецкого горсовета дала добро этой инициативе.

За свою долгую историю школа подготовила большое количество выдающихся музыкантов. Среди ее выпускников — заслуженный артист РФ, художественный руководитель, дирижер Липецкого камерного хора Игорь Цилин; лауреаты международных конкурсов Любовь Пличко (директор ОБУК Липецкая государственная филармония (УНИОН), баянист Юрий Прохоров, гастролирующий скрипач Давид Махмудов; Александр Науменко, первым из липецких музыкантов окончивший с отличием Московскую государственную консерваторию; Ольга Веселова, солист Лондонского оперного театра, директор Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова, Наталья Сосновская, художественный руководитель Дома музыки и многие другие, успешно работающие преподавателями в музыкальных школах и других учебных заведениях.

Кстати, в этом году музыкальная школа отмечает свое 60-летие. В ней обучается около 350 учащихся. Многие воспитанники школы показывают высокие образовательные и творческие результаты, становясь дипломантами, лауреатами и стипендиатами.
культура
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Зданию 60 лет
25 минут назад
На боковой стене, что выходит на гаражи есть огромная трещина. Стену стянули железными прутами. И облицевали все здание железным фасадом.
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