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Происшествия
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36 минут назад
21-летний ельчанин угонял из гаражей автомобили и воровал удочки
Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что всего ельчанину вменяют в вину 12 эпизодов тайных хищений с января 2023 по сентябрь 2024 года. Действовал он одинаково: взламывал замки у гаражей и тащил всё ценное. Добычей вора стали четыре автомобиля. А ещё - автомобильная резина, автозапчасти, электрические инструменты, АКБ, триммеры, рыболовные снасти и другие вещи. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.
В полиции отметили, что обвинительное заключение по частям 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» утверждено прокурором Ельца и уже направлено в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.
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