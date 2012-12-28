В Липецкой области сухо и до +30

3 августа атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадков не ожидается.

Днем 4 августа и 5 августа регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами.Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек.Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +25 до +30.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 3 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.