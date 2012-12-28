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Погода в Липецке
240
сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +30
3 августа атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадков не ожидается.
Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек.
Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +25 до +30.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.
День 3 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.
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