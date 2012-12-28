Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру
Происшествия
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45 минут назад
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Липчанка лишилась 1,3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам
Жительница Липецка перевела мошенникам крупную сумму денег, поверив в фальшивую историю о «проверке» и «помощи преступнику».
Мнимый правоохранитель убедил женщину, что для решения проблем ей необходимо перевести все деньги на «безопасный счёт». Под предлогом «следственных мероприятий» он заставил её отчитываться о каждом своём действии — походах в магазин, прогулках и посещениях банка.
Женщина выполнила все указания: скачала два приложения, открыла новый счёт и перевела на него около 1,3 млн рублей. Однако через банкомат средства автоматически ушли на электронный кошелёк мошенников.
Позже аферисты попытались выманить ещё 2 млн рублей, заявив о якобы оформленном на неё кредите под залог квартиры. Когда женщина не смогла найти такую сумму и усомнилась в словах «кураторов», она обратилась в полицию.
По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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