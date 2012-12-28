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180
45 минут назад
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Липчанка лишилась 1,3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам

Жительница Липецка перевела мошенникам крупную сумму денег, поверив в фальшивую историю о «проверке» и «помощи преступнику».

В середине июля 51-летняя женщина получила сообщение от якобы своей коллеги-бухгалтера. Та сообщила, что с её счёта был проведён перевод в пользу разыскиваемого преступника, и теперь потерпевшей грозит уголовная ответственность. Вскоре ей позвонил человек, представившийся сотрудником спецслужб.

Мнимый правоохранитель убедил женщину, что для решения проблем ей необходимо перевести все деньги на «безопасный счёт». Под предлогом «следственных мероприятий» он заставил её отчитываться о каждом своём действии — походах в магазин, прогулках и посещениях банка.

Женщина выполнила все указания: скачала два приложения, открыла новый счёт и перевела на него около 1,3 млн рублей. Однако через банкомат средства автоматически ушли на электронный кошелёк мошенников.

Позже аферисты попытались выманить ещё 2 млн рублей, заявив о якобы оформленном на неё кредите под залог квартиры. Когда женщина не смогла найти такую сумму и усомнилась в словах «кураторов», она обратилась в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Надоже
21 минуту назад
Бухгалтер и ещё возраст не преклонный и так повелась...
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