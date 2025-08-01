Сегодня в Липецке: при трудоустройстве подводит интуиция, автобусы начнут ходить по-новому

Рассказываем самое главное про первый день августа.

Сегодня вновь жарко – 28-30 градусов, в течение дня пройдут кратковременные дожди, грозы.























С 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами:

- ул. Студеновская, 187а.















Липецкие власти наконец-то решили обратит внимание на автобусный маршрут № 332. С сегодняшнего дня его ждут изменения: главное – автобус больше не будет красться по улице Неделина, а поедет по оживлённой магистрали на улице Советской, где гораздо больше пассажиров. Это даст возможность из центральных плащади Революции, района Нижнего парка кратчайшим маршрутом добираться до района Опытной станции. А жителям Опытной – без задержек ездить в центр.















По церковному календарю сегодня праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, одного из самых уважаемых российских святых.













Преподобный Серафим





А ещё – день памяти жертв I Мировой войны, в ходе которой в 1915 году Россия оставила рекордное количество территорий, а в марте 1918 году заключила сепаратный мир в Германией в то время, как союзники продолжали воевать.

На бульваре Есенина липчан сегодня ждёт «Литературный пикник» (12+). Приходить можно с 12:00 до 16:00, гостей ждут герои книг и много интересного.























91% липчан при устройстве на работу доверяют… интуиции, выяснили в ходе лопроса социологи SuperJob. 42% делают это часто, 49% — иногда.















С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ивовой, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м- пр-т Победы, 8.В это же время станут бесполезными краны и в частных домах на улицах Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Богатырской, Брестской, Былинной, Водной, Д.Бедного, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Рассветной, Сокольской, Пирогова, Третьякова, Семенова-Тян-Шанского, в переулках Болотникова, Войнич, Курчатова, Полтавском, Ракетном, Ростовском, Свободном, Тёплом, Хабарова, Чугунном.С 9:00 до 14:00 обесточат:- ул. XX Партсъезда:- ул. Красная;- ул. Маяковского;- ул. Салтыкова-Щедрина, 154б.С 9:00 до 16:00 останутся без электроэнергии:С 9:00 до 17:00 электромощь упадёт до нуля:- ул. Зегеля, д. 19, 9а;- ул. Котовского, 37;- ул. М.И. Неделина, 9, 15а, 15б, 15в, 17а;- ул. Мичурина 2, 4, 8,12, 16, 16а, 20;- ул. Нижняя Логовая, 4;- ул. Плеханова, 1б, 3;- ул. Юношеская, 50а;- пл. им. Г.В. Плеханова, 1, 1а.По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.Увеличится и количество автобусов на маршруте и, соответственно, частота отправления.В мире сегодня – международный день пива.«Концерт дня» состоится в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 скрипачка Липецкой государственной филармонии Анастасия Юрасова выступит с программой «Новые грани классики»Вас ждут классические, неоклассические произведения, музыка из мюзиклов и кинофильмов. И всё это на скрипке, одном из самых благородных инструментов!Вход – донат.Гулянья в парках по традиции начнутся уже в пятницу. Вот их расписание на графике от мэрии.К «шестому чувству» прислуживается примерно одинаковое количество женщин и мужчин, больше уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет - 93%.50% тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 14% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (20%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд.