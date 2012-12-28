За месяц липчане добровольно сдали 57 единиц оружия

Изъято 69 единиц оружия.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии в июле проверили, как соблюдают требования законодательства 552 владельцев оружия.За нарушения правил оборота оружия было составлено 96 административных протоколов.Липчане добровольно сдали 57 единиц оружия. Из незаконного оборота, а также за нарушение правил оборота оружия изъято 272 патрона и 69 единиц оружия.В Росгвардии напомнили, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане могут получить деньги.