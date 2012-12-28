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Общество
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сегодня, 17:34
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За месяц липчане добровольно сдали 57 единиц оружия
Изъято 69 единиц оружия.
За нарушения правил оборота оружия было составлено 96 административных протоколов.
Липчане добровольно сдали 57 единиц оружия. Из незаконного оборота, а также за нарушение правил оборота оружия изъято 272 патрона и 69 единиц оружия.
В Росгвардии напомнили, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане могут получить деньги.
Фото: 48.rosguard.gov.ru
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