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808
сегодня, 14:36
15

Еле стоящий на ногах 46-летний липчанин разбил стекло и обокрал магазин

За кражу алкоголя, лимонада и шоколадных конфет на 5,5 тысячи рублей мужчине грозит до пяти лет колонии.

В Липецке раскрыта кража из сетевого магазина по улице Космонавтов. Ещё 15 июля в отдел полиции № 8 обратилась администратор с заявлением краже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в два часа ночи мужчина разбил стекло и проник в помещение магазина. Оттуда он похитил несколько бутылок алкоголя, лимонада и несколько коробок шоколадных конфет на общую сумму 5 500 рублей.

По видеозаписи и оставленным отпечаткам пальцев установлен 46-летний подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (15)

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Сначала новые
Что пристали
3 минуты назад
С этими Сселками. Все там хорошо. Чистый воздух. Спокойно.
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Люди
29 минут назад
да наведите вы уже в Сселках порядок, нучто вы на самом то деле, а?
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Тебя пасодють,
32 минуты назад
а ты не воруй!
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Нонка
35 минут назад
По синьке решил почудить.... Чудило..
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Молодуха
37 минут назад
Где у нас женихи - то в городе? Только и пишут: украл-выпил- в тюрьму. А еще с кредитами да алиментами.
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Сергей
31 минуту назад
Так это женщинам иногда на руку, сами поймите. Если он кредит в браке возьмёт, так отвечать вдвоём будете, так или иначе. А то до брака взят- лично его проблемы. А алименты- это всё же дети. Они нужны. Не каждая женщина хочет родить троих-четверых.
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Так эт
40 минут назад
ни он, эт сатана им управлял, а сидеть будет он
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Оса
52 минуты назад
Вот таких кодировать и на трудовые работы ,что бы глаз не поднимал
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Может
сегодня, 14:49
В Сселках возле поликлиники ВОП наведёте порядок.Так как нет врача,и квартира пустует,вечерами молодежь собирается под поликлиникой на ступеньках и распивают спиртные напитки,и всякую дурь.Потом жикают на мотоциклах в поисках приключений.Бьют бутылки,орут матом.Нам самим наводить общ.порядок,или власть займется?
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ДВ
36 минут назад
Кому вы обращаетесь? Наша администрация эти комментарии не читает.Обращайтесь к ним напрямую.
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Местный
сегодня, 14:53
Что ж так привязались к ВОП. Ну там сидеть не будут, так в другом месте соберутся. Под каждой новостью- комментарии про ссёлковский ВОП. Его вообще надо ликвидировать, не нужен он нам.
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Может
сегодня, 15:05
Что ж так привязались к ВОП. Ну там сидеть не будут, так в другом месте соберутся. Под каждой новостью- комментарии про ссёлковский ВОП. Его вообще надо ликвидировать, не нужен он нам. Это Ваши детки там собираются,так контролируйте их.
Ответить
Местный
35 минут назад
Это Ваши детки там собираются,так контролируйте их. Вот именно. Не Вам решать, а нам контролировать. Но лучше они пусть там сидят, чем под нашими окнами. Мы и контролируем, знаем, где собираются.
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Александр
сегодня, 14:47
наверное к девчёнкам шёл
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Светлана
сегодня, 14:42
Может, он на свидание торопился? Лимонад, конфеты, алкоголь...Всё-таки деток рожать надо. Об этом все говорят.
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