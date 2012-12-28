Еле стоящий на ногах 46-летний липчанин разбил стекло и обокрал магазин

За кражу алкоголя, лимонада и шоколадных конфет на 5,5 тысячи рублей мужчине грозит до пяти лет колонии.

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В Липецке раскрыта кража из сетевого магазина по улице Космонавтов. Ещё 15 июля в отдел полиции № 8 обратилась администратор с заявлением краже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в два часа ночи мужчина разбил стекло и проник в помещение магазина. Оттуда он похитил несколько бутылок алкоголя, лимонада и несколько коробок шоколадных конфет на общую сумму 5 500 рублей.По видеозаписи и оставленным отпечаткам пальцев установлен 46-летний подозреваемый.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.