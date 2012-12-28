Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Происшествия
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сегодня, 14:36
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Еле стоящий на ногах 46-летний липчанин разбил стекло и обокрал магазин
За кражу алкоголя, лимонада и шоколадных конфет на 5,5 тысячи рублей мужчине грозит до пяти лет колонии.
По видеозаписи и оставленным отпечаткам пальцев установлен 46-летний подозреваемый.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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