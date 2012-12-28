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сегодня, 17:24
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51-летняя женщина под предлогом дополнительного заработка лишилась почти 400 тысяч рублей

64-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомой в мессенджере одолжить деньги. Но оказалось, что подругу взломали.

За минувшие сутки трое жителей Липецкой области стали жертвами мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 51-летняя женщина лишилась 396 000 рублей под предлогом дополнительного заработка в интернете.

64-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомой в мессенджере и одолжила 34 000 рублей — но оказалось, что аккаунт взломали, и перевести деньги просили мошенники.

А 63-летняя жительница Грязей пыталась купить бытовку через сайт объявлений. Продавцу она перевела 95 000 рублей и ждала две недели. А потом поняла, что её обманули.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Иван да Марья
33 минуты назад
Классно наши люди умеют зарабатывать)))
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Гость
24 минуты назад
Да нет все нормально заработают ещё ну по началу всегда потери)))))
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