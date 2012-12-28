51-летняя женщина под предлогом дополнительного заработка лишилась почти 400 тысяч рублей

64-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомой в мессенджере одолжить деньги. Но оказалось, что подругу взломали.

За минувшие сутки трое жителей Липецкой области стали жертвами мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 51-летняя женщина лишилась 396 000 рублей под предлогом дополнительного заработка в интернете.64-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомой в мессенджере и одолжила 34 000 рублей — но оказалось, что аккаунт взломали, и перевести деньги просили мошенники.А 63-летняя жительница Грязей пыталась купить бытовку через сайт объявлений. Продавцу она перевела 95 000 рублей и ждала две недели. А потом поняла, что её обманули.