Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
51-летняя женщина под предлогом дополнительного заработка лишилась почти 400 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 17:24
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51-летняя женщина под предлогом дополнительного заработка лишилась почти 400 тысяч рублей
64-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомой в мессенджере одолжить деньги. Но оказалось, что подругу взломали.
64-летняя липчанка откликнулась на просьбу знакомой в мессенджере и одолжила 34 000 рублей — но оказалось, что аккаунт взломали, и перевести деньги просили мошенники.
А 63-летняя жительница Грязей пыталась купить бытовку через сайт объявлений. Продавцу она перевела 95 000 рублей и ждала две недели. А потом поняла, что её обманули.
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