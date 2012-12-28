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11 минут назад

15-летний самокатчик сбил 11-летнюю девочку

За последние сутки в регионе произошло несколько серьезных аварий с пострадавшими, включая несовершеннолетних и пожилых людей.

29 июля в Липецке на улице Космонавтов 55-летний водитель автобуса «Mercedes-Benz» совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку. Пострадавшая была госпитализирована.

На трассе Липецк-Грязи 42-летний мотоциклист на «Honda» врезался в стоящую «Lada Vesta», после чего автомобиль столкнулся с «Toyota Auris». Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

В Липецке на улице Индустриальной 15-летний подросток на мотоцикле «Motoland» сбил 11-летнюю девочку. Школьница после осмотра врачей была отпущена домой.

В Добровском округе на трассе Липецк-Доброе-Чаплыгин 25-летний водитель «Hyundai Accent» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Hyundai Sonata». В аварии пострадали оба водителя, 61-летняя пассажирка «Sonata» и 30-летний пассажир «Accent». Все получили травмы и были госпитализированы.
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