В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
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11 минут назад
15-летний самокатчик сбил 11-летнюю девочку
За последние сутки в регионе произошло несколько серьезных аварий с пострадавшими, включая несовершеннолетних и пожилых людей.
На трассе Липецк-Грязи 42-летний мотоциклист на «Honda» врезался в стоящую «Lada Vesta», после чего автомобиль столкнулся с «Toyota Auris». Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.
В Липецке на улице Индустриальной 15-летний подросток на мотоцикле «Motoland» сбил 11-летнюю девочку. Школьница после осмотра врачей была отпущена домой.
В Добровском округе на трассе Липецк-Доброе-Чаплыгин 25-летний водитель «Hyundai Accent» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Hyundai Sonata». В аварии пострадали оба водителя, 61-летняя пассажирка «Sonata» и 30-летний пассажир «Accent». Все получили травмы и были госпитализированы.
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