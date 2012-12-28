Подросток-аллергик чудом выжил после укуса осы

Несмотря на выпитую после укуса осы таблетку, парень все равно потерял сознание.

В липецкую областную детскую больницу поступил 16-летний подросток с анафилактическим шоком, вызванным укусом осы. Ранее укусы насекомых провоцировали у него крапивницу, но в этот раз реакция оказалась критической.Инцидент произошел на остановке — оса ужалила юношу в ногу. Несмотря на приём Супрастина, через 10 минут он потерял сознание. Друзья оперативно вызвали скорую, медики ввели гормональные препараты и госпитализировали пострадавшего. Сейчас его состояние стабилизировалось.Врачи напоминают: «Анафилаксия развивается стремительно, особенно вдали от медпомощи. Таблетки могут не помочь при тяжёлой реакции. Необходимо всегда иметь при себе специальные инъекционные препараты (например, адреналин). Обязательно регулярное наблюдение у аллерголога-иммунолога. Этот случай — важное напоминание, что даже известная аллергия может неожиданно проявиться по-новому. Берегите себя и будьте готовы к любым ситуациям!»