На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь
Общество
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35 минут назад
Подросток-аллергик чудом выжил после укуса осы
Несмотря на выпитую после укуса осы таблетку, парень все равно потерял сознание.
Инцидент произошел на остановке — оса ужалила юношу в ногу. Несмотря на приём Супрастина, через 10 минут он потерял сознание. Друзья оперативно вызвали скорую, медики ввели гормональные препараты и госпитализировали пострадавшего. Сейчас его состояние стабилизировалось.
Врачи напоминают: «Анафилаксия развивается стремительно, особенно вдали от медпомощи. Таблетки могут не помочь при тяжёлой реакции. Необходимо всегда иметь при себе специальные инъекционные препараты (например, адреналин). Обязательно регулярное наблюдение у аллерголога-иммунолога. Этот случай — важное напоминание, что даже известная аллергия может неожиданно проявиться по-новому. Берегите себя и будьте готовы к любым ситуациям!»
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