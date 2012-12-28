Происшествия
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сегодня, 14:29
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Детские врачи рассказали о состоянии упавшей с 5-метровой детской площадки девочки
Состояние ребенка врачи стабилизировали, но полученные травмы — очень тяжелые.
Как рассказали врачи детской областной больницы, ребёнка в критическом состоянии доставили в реанимацию с множественными переломами, повреждениями внутренних органов и комой 3 степени.
Благодаря экстренным действиям врачей после серии сложных операций и интенсивной терапии состояние девочки стабилизировалось до средней степени тяжести. Все переломы зафиксированы, мама постоянно находится рядом с дочерью, а медики готовят маленькую пациентку к дальнейшему лечению.
«Этот случай - важный урок для всех родителей о безопасности детских площадок!», — говорят медики.
Следственный комитет России по факту травмирования девочки возбудил уголовное дело, контроль над которым взял глава СКР Александр Бастрыкин..
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