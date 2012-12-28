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1074
сегодня, 14:29
6

Детские врачи рассказали о состоянии упавшей с 5-метровой детской площадки девочки

Состояние ребенка врачи стабилизировали, но полученные травмы — очень тяжелые.

Семилетняя девочка получила тяжелейшие травмы, упав с детской площадки высотой с двухэтажный дом на улице Стаханова, 59. Конструктивная особенность площадки — в ее расположении на крыше парковки в доме, отсюда и такая высота.

Как рассказали врачи детской областной больницы, ребёнка в критическом состоянии доставили в реанимацию с множественными переломами, повреждениями внутренних органов и комой 3 степени.

Благодаря экстренным действиям врачей после серии сложных операций и интенсивной терапии состояние девочки стабилизировалось до средней степени тяжести. Все переломы зафиксированы, мама постоянно находится рядом с дочерью, а медики готовят маленькую пациентку к дальнейшему лечению.

«Этот случай - важный урок для всех родителей о безопасности детских площадок!», — говорят медики.

Следственный комитет России по факту травмирования девочки возбудил уголовное дело, контроль над которым взял глава СКР Александр Бастрыкин..


падение с высоты
ребенок
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
15 минут назад
На ул. Крайней около Европы аналогичная площадка на высоте и тоже с невысоким забором.
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КТО
20 минут назад
те, в чьей отвественности ВСЕ детские площадки в городе? Управляшки? Мэрия? Почему практически все в безобразном, опасном для детей состоянии?
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САИ
36 минут назад
Что это за детская площадка на высоте пять метров, кто это придумал?
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Гость
50 минут назад
Запретить все детские площадки, чтобы дети не травмировались!
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Виктор
24 минуты назад
Дом 2017 года постройки Наверное есть о чем подумать Несчастные случаи происходят не каждый день
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Зато
сегодня, 14:45
"всё благополучно" в Липецке. По мнению администрации.
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