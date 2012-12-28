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сегодня, 15:34
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Областной Совет направил дополнительные средства на социальные расходы жителей и расширил меры поддержки участников СВО

«Сейчас семьи защитников лишены мужского плеча. Наша задача — максимально поддержать их», — считает спикер облсовета Владимир Сериков.

Сегодня состоялась короткая внеочередная сессия областного Совета. Она началась с минуты молчания, которой парламентарии почтили память умершего коллеги Михаила Тарасенко, представлявшего в Госдуме интересы избирателей, живущих в Липецкой области.

Два главных вопроса, которые рассмотрели парламентарии, касались распределения дополнительной финансовой помощи, полученной регионом из федерального бюджета, и расширения льгот участникам СВО и членам их семей.

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Об изменениях параметров областного бюджета депутатам рассказала и.о. регионального министра финансов Светлана Володина. Доходы областной казны увеличились на 259,2 млн рублей. Соответственно, на эту сумму выросли и расходы. Также было предложено перераспределить ассигнования бюджета на другие, более важные потребности. На обеспечение лекарственными препаратами жителей и лечебным питанием детей-инвалидов правительство выделило более 36 миллионов рублей. 96 миллионов пойдут на региональную доплату к пенсии по потере кормильца членам семей участников СВО (ее размер составляет 10 тысяч рублей в месяц). Более 48 миллионов рублей получат организации среднего профессионального образования на зарплаты преподавателям и мастерам, стипендии студентам (напомним, что наш регион стал пилотным в экспериментальном проекте по расширению доступности колледжей и техникумов, готовящих востребованные рабочие специальности — этим летом число бюджетных мест в них увеличили на 1500). Без малого 4 миллиона пойдут на денежную выплату жителям региона, награжденным знаком «Почетный донор России», около 3 миллионов израсходуют на оборудование контейнерных мусорных площадок в муниципалитетах.

Предусмотрены средства на обращение с безнадзорными животными. На сбалансированность бюджетов муниципалитетов предусмотрели 193 млн рублей. Еще 79,2 млн рублей потратят на софинансирование перевозчикам закупки в лизинг автобусов для межмуниципальных маршрутов. Кстати, депутат Павел Путилин сообщил коллегам о постепенном выправлении ситуации в Добринке, где АО «Добринское АТП» прекратило работу по маршрутам внутри района и перестало возить пассажиров в Липецк. Сейчас добраться из Добринки до областного центра и обратно можно на двух рейсах автобусов липецкого перевозчика, а новый добринский перевозчик своими силами возобновил автобусное сообщение почти по всем действовавшим ранее внутрирайонным маршрутам.

В итоге областной бюджет по доходам вырос до 106,2 млрд рублей, по расходам — до 135,2 миллиарда при прежнем дефиците в 29 миллиардов рублей.

На сессии депутаты подняли проблемные вопросы, которые волнуют жителей. Пояснения по ним дал представитель правительства региона в облсовете Сергей Курбатов. Это две ситуации, случившиеся, соответственно, по вине в одном случае подрядчика, ремонтировавшего Лев-Толстовскую больницу и ее затопившую, во втором — нерасторопности «Липецкэнерго», дочки «Россетей», более чем сутки восстанавливавшей в прошлый четверг электроснабжение жителей микрорайона «Университетский» в Липецке. С компанией «ИТ-ПАРК ЛИПЕЦК», разобравшей крышу над больницей и ничего не делавшей для ее замены, заказчик, региональное министерство здравоохранения, расторг контракт в одностороннем порядке и добился его включения в реестр недобросовестных поставщиков.

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— Ситуация тревожная. Подрядчик совершенно не справился со взятыми на себя обязательствами. Ущерб его бездействием причинен достаточно большой. Материалы переданы в правоохранительные органы. Ситуация во Льве Толстом находится на особом контроле губернатора. До конца августа будет найдет новый подрядчик, который тут же приступит к работе.

— Неделю назад в «Университетском» случилась авария на сетях. Да, «Липецкэнерго», филиал частной компании «Россети», ликвидировал ее недопустимо много времени, более суток. Губернатор очень внимательно разобрал действия сетевой компании, проанализировал причины произошедшего. С руководства «Липецкэнерго» были взяты объяснения, как не допустить такого в дальнейшем. Мы обратились в «Россети» с требованием впредь не допускать таких долгих ликвидаций последствий аварий, — сказал вице-губернатор.

Этот вопрос также находится на депутатском контроле.

С подачи регионального министра социальной политики Татьяны Андреевой депутаты внесли изменения в закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки членов семей отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей». Участники СВО, члены их семей, а также родственники погибших бойцов теперь смогут воспользоваться всеми видами социального обслуживания в регионе вне очереди.

Депутаты одобрили еще одну меру поддержки для наших бойцов: земельные участки теперь участникам СВО будет предоставляться вне очереди. Этой льготой могут воспользоваться Герои РФ, военнослужащие, награждённые орденами, а в случае их гибели — родственники. Министр имущественных и земельных отношений области Ирина Никитенкова сообщила об упрощении механизма оповещения граждан о наличии соответствующих участков. Ее ведомство теперь будет ежеквартально формировать перечень таких участков и размещать его на сайте и в социальных сетях. Если участник СВО или его родственники уже стоят на учете по предоставлению земельного участка, но хотят получить вместо него денежную выплату, им будет нужно лишь написать соответствующее заявление в Областной фонд имущества.

Инициатива принятия таких изменений в региональные законы принадлежит губернатору Игорю Артамонову.

— Сейчас семьи защитников лишены мужского плеча. Наша задача максимально поддержать их и создать все условия для своевременного и качественного оказания помощи, — сказал спикер облсовета Владимир Сериков.
фото: правительства Липецкой области
областной Совет
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
гостья
30 минут назад
В городе есть услуга "муж на час", так что помощь оказывается всем у кого имеются средства
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Алексей
сегодня, 18:45
А когда ветеранам труда будут платить вменяемые деньги.
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НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ
сегодня, 18:18
Сколько получит 1 донор и когда? Донорские всегда выплачивала Москва. По законадательству РФ донорская выплата должна быть произведена до 1 апреля.
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Сергей
сегодня, 17:38
Людям копейки, себе миллионы. Молодцы! Вам спасибо за помощь скажут.
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Может
сегодня, 17:31
Участками наделите всех ВБД,независимо от места участия в вооруженных конфликтах?
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политэкономикс
сегодня, 16:40
и 185 млн. на "поощрение" за выдающиеся успехи чиновникам :)
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Липчанка
сегодня, 19:26
Никогда не было и вот опять. Себя любимых не обошли. Совести нет совсем
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Гость
сегодня, 16:53
Не завидуй
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Караул
сегодня, 16:37
садоводство Строитель ВТОРЫЕ СУТКИ без электричества!!! 2064 участков. Никто не чешется!
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Липчанин
сегодня, 16:30
Хорошая идея. Поддерживаем!!
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???
сегодня, 16:19
А у кого вообще нет мужского плеча им будут помогать???
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