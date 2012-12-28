Отдыхающие не поделили мангал: дошло до угроз убийством, размахиванием кочергой и ножом
Происшествия
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вчера, 18:58
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Пьяный водитель пытался откупиться от сотрудника ДПС
За не составление протокола он предложил дорожному полицейскому 50 тысяч рублей.
В попытке избежать ответственности мужчина предложил сотруднику ДПС взятку в размере 50 тысяч рублей, находясь в салоне служебного автомобиля. Полицейский отказался от денег и доложил о происшествии коллегам из МВД.
«Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Денежные купюры в количестве 10 штук достоинством 5 тыс. рублей, которые предлагались в качестве взятки, конфискованы», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.
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