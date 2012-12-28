Пьяный водитель пытался откупиться от сотрудника ДПС

За не составление протокола он предложил дорожному полицейскому 50 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, 30 марта этого года около полуночи на улице Почтовая в Лебедяни инспекторы остановили автомобиль «Хонда», за рулем которого находился нетрезвый водитель.В попытке избежать ответственности мужчина предложил сотруднику ДПС взятку в размере 50 тысяч рублей, находясь в салоне служебного автомобиля. Полицейский отказался от денег и доложил о происшествии коллегам из МВД.«Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Денежные купюры в количестве 10 штук достоинством 5 тыс. рублей, которые предлагались в качестве взятки, конфискованы», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.