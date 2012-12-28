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вчера, 18:58
9

Пьяный водитель пытался откупиться от сотрудника ДПС

За не составление протокола он предложил дорожному полицейскому 50 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, 30 марта этого года около полуночи на улице Почтовая в Лебедяни инспекторы остановили автомобиль «Хонда», за рулем которого находился нетрезвый водитель.

В попытке избежать ответственности мужчина предложил сотруднику ДПС взятку в размере 50 тысяч рублей, находясь в салоне служебного автомобиля. Полицейский отказался от денег и доложил о происшествии коллегам из МВД.

«Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Денежные купюры в количестве 10 штук достоинством 5 тыс. рублей, которые предлагались в качестве взятки, конфискованы», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.


взятка
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
алкаш с сокола
вчера, 20:47
а права штраф что лишение свободы да и то условно это как понять можно и так без лишения
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Фунтик
вчера, 20:39
Надо договариваться до посадки в служебный авто,а то сначало козя-бозя,а потом плакать начинают.
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Лиса
вчера, 19:40
А куда конфискованы денежные средства? Туда же, куда и предлагали?
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Надежда
вчера, 19:18
Камеры — камерами, но автоинспекторов явно недостаточно на дорогах. Утром выглянула в окно: на обочине дороги стоит автомобиль, и пьяный, явно качающийся мужчина справляет нужду. Изначально я подумала, это пассажир вышел, приспичило, а потом увидела, как он сел на водительское сиденье и поехал. Он не то что водить не может, он на ногах стоять с трудом мог.
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Гость
вчера, 22:48
Мигалки были?
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Яма и дороги
вчера, 20:22
Может праворульная машина?
Ответить
Может
вчера, 19:32
Это в Сселках?
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Какие
вчера, 19:13
Шутки , конфисковывать автомобиль и всё имущество и прав лишать пожизненно.
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САИ
вчера, 19:07
Браво нашим доблестным, честным сотрудникам!
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