В России
84
сегодня, 16:24
При обрушении моста в Вологодской области пострадали 12 человек
Количество пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском районе Вологодской области увеличилось до 12 человек.
По его словам, с 20 часов 12 июля до восьми часов 13 июля в Никольскую центральную районную больницу обратились еще три человека с ушибами, гематомами и ссадинами. Таким образом, общее число пострадавших достигло 12.
«Общее количество пострадавших — 12 человек: 2 человека в стационаре, состояние стабильное, 1 пациент находится в областном травматологическом центре, 9 человек проходят амбулаторное лечение на дому. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Работа экстренных служб и администрации продолжается», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился в субботу во время крестного хода. В этот момент там находились около 25 человек. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
0
0
0
0
1
Комментарии