Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Над Липецкой областью ночью сбили три БПЛА
Происшествия
В Ельце ночью стреляли
Происшествия
В Липецком районе мужчина погиб при купании в необорудованном месте
Происшествия
Град размером с голубиные яйца выпал под Липецком
Общество
Гроза надвигается на Липецк
Общество
В Добринке будут судить клеветника
Происшествия
В Добринском районе смертельное ДТП
Происшествия
В Липецке к сезону заготовок подешевел сахар
Общество
Липчан предупреждают о грозе
Общество
Читать все
В Добринском районе смертельное ДТП
Происшествия
Липчан предупреждают о грозе
Общество
Град размером с голубиные яйца выпал под Липецком
Общество
В Ельце ночью стреляли
Происшествия
Над Липецкой областью ночью сбили три БПЛА
Происшествия
В Добринке будут судить клеветника
Происшествия
В Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Угроза БПЛА в Липецкой области миновала только под утро
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +32
Погода в Липецке
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
84
сегодня, 16:24

При обрушении моста в Вологодской области пострадали 12 человек

Количество пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском районе Вологодской области увеличилось до 12 человек.

Число пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском округе в Вологодской области увеличилось до 12, — рассказал глава округа Дмитрий Мишенев.

По его словам, с 20 часов 12 июля до восьми часов 13 июля в Никольскую центральную районную больницу обратились еще три человека с ушибами, гематомами и ссадинами. Таким образом, общее число пострадавших достигло 12.

«Общее количество пострадавших — 12 человек: 2 человека в стационаре, состояние стабильное, 1 пациент находится в областном травматологическом центре, 9 человек проходят амбулаторное лечение на дому. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Работа экстренных служб и администрации продолжается», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился в субботу во время крестного хода. В этот момент там находились около 25 человек. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
обрушение
мост
крестный ход
паломники
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить