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В мире
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сегодня, 12:04
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Туристы могут отправиться через Приморье на новый пляжный курорт в КНДР
Туры на курорт Вонсан-Кальма уже организованы и заявки на поездки принимаются.
«Жители Приморья смогут первыми поехать на новый курорт. Туристические компании уже принимают заявки от желающих. Первая группа запланирована на 7 июля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новая туристическая прибрежная зона была открыта 24 июня.
«В Корее состоялось торжественное открытие курортной зоны Вонсан-Кальма. В церемонии принял участие руководитель страны, товарищ Ким Чен Ын. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе визита в КНДР посещал эту курортную зону и во время переговоров с премьер-министром КНДР Ким Док Хуном им были достигнуты договоренности о том, что после открытия курорта летом 2025 года туда поедут туристические группы из Приморского края и со всей России через Приморский край. Всю работу проводит аккредитованный туроператор», — заявил первый замминистра международных и внешнеэкономических связей Приморского края Алексей Старичков, которого цитирует пресс-служба.
Туры с отдыхом на курорте Вонсан-Кальма рассчитаны на восемь дней и семь ночей. В программе, помимо пляжного отдыха на новом курорте, значится посещение ключевых достопримечательностей столицы КНДР — города Пхеньяна.
По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), на курорте расположены рассчитанные на 20 тыс. человек гостиницы, открытый аквапарк, созданы условия для купания в море, есть сооружения для спорта, развлечений, магазины, кафе.
Вонсан-Кальмаская прибрежная туристическая зона начнет принимать гостей с 1 июля.
Город Вонсан находится на восточном побережье КНДР в 300 километрах южнее Хасанского района Приморского края.
Как сообщалось, в 2024 году 1,5 тыс. российских туристов отправились в КНДР через Приморье, почти 70% из них — жители других регионов России. Около 300 человек выбрали для поездки железнодорожный транспорт. В международном детском лагере «Сондовон» отдохнули 76 ребят из России.
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