Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью
В России
63
сегодня, 10:43
Над регионами РФ за ночь сбили 115 беспилотников
Минувшей ночью было уничтожено 115 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории российских регионов.
«За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
Над Белгородской областью и Черным морем сбили по одному БПЛА, над Курской областью уничтожили два БПЛА, над Крымом сбили девять беспилотников. Самое больше количество дронов уничтожено над Брянской областью — 102.
Позже утром в Минобороны сообщили, что с 7.30 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БпЛА – над территорией Новгородской области и два БпЛА – над территорией Ленинградской области.
0
0
0
0
0
Комментарии