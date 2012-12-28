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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
В область возвращается летняя погода
Уже к началу новой недели температура воздуха вернется в норму.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13, днем — от +21 до +26 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11, днем — от +23 до +25 градусов.
День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 8 градусов тепла.
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