В область возвращается летняя погода

Уже к началу новой недели температура воздуха вернется в норму.



В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять юго-восточная периферия антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят: 17 и 18 июля — 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 20 июля — 20-21 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13, днем — от +21 до +26 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11, днем — от +23 до +25 градусов.День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 8 градусов тепла.