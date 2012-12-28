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В России
47
46 минут назад

ФАС усилит контроль за ценами скоропортящегося хлеба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на скоропортящийся хлеб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ведомство провело исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1500 опрошенных субъектов за 2022-2024 годы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 82 регионах служба определила производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен.

При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования.
хлеб
цены
экономика
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