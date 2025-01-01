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В России
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сегодня, 13:38
В Подмосковье сгорела машина с фейерверками
ДТП произошло на Волоколамском шоссе. После него движение в сторону области было перекрыто.
«Со слов очевидцев, машина загорелась после столкновения. Потом начался салют», — говорится в публикации.
Все это произошло на Волоколамском шоссе около двух часов ночи. Движение в сторону области было перекрыто. Другой информации о произошедшем нет.
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