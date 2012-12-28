68-летнюю ельчанку мошенники обманули более чем на шесть миллионов рублей

Женщина перевела все свои сбережения и взяла кредит.



68-летняя жительница Ельца с 18 по 25 декабря перевела мошенникам более шести миллионов рублей.Женщине позвонили от лица организации, в которой она раньше работала и сообщили, что они заботятся о своих бывших сотрудниках и их безопасности. У нее поинтересовались, есть сбережения и сколько и посоветовали их срочно обезопасить.В результате женщина перевела мошенникам шесть миллионов рублей. Деньги она оправляла не только из Ельца и других городов области, но и из города Ливны.А потом ей сказали, что нужно испортить свою кредитную историю. Она взяла в кредит 200 тысяч рублей и тоже отправила их мошенникам, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.