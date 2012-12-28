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Происшествия
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48 минут назад
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68-летнюю ельчанку мошенники обманули более чем на шесть миллионов рублей
Женщина перевела все свои сбережения и взяла кредит.
Женщине позвонили от лица организации, в которой она раньше работала и сообщили, что они заботятся о своих бывших сотрудниках и их безопасности. У нее поинтересовались, есть сбережения и сколько и посоветовали их срочно обезопасить.
В результате женщина перевела мошенникам шесть миллионов рублей. Деньги она оправляла не только из Ельца и других городов области, но и из города Ливны.
А потом ей сказали, что нужно испортить свою кредитную историю. Она взяла в кредит 200 тысяч рублей и тоже отправила их мошенникам, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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