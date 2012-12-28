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418
48 минут назад
6

68-летнюю ельчанку мошенники обманули более чем на шесть миллионов рублей

Женщина перевела все свои сбережения и взяла кредит.

68-летняя жительница Ельца  с 18 по 25 декабря перевела мошенникам более шести миллионов рублей.

Женщине позвонили от лица организации, в которой она раньше работала и сообщили, что они заботятся о своих бывших сотрудниках и их безопасности. У нее поинтересовались, есть сбережения и сколько и посоветовали их срочно обезопасить. 

В результате женщина перевела мошенникам шесть миллионов рублей. Деньги она оправляла не только из Ельца и других городов области, но и из города Ливны.

А потом ей сказали, что нужно испортить свою кредитную историю. Она взяла в кредит 200 тысяч рублей и тоже отправила их мошенникам, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

мошенничество
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Да
26 минут назад
Очень неприятная и непонятная история. Люди так легко отдают свои деньги посторонним людям. А своим родным не доверяют.
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Пенсионерка
30 минут назад
Жадность фраера сгубила.
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Внушаемый
31 минуту назад
А откуда мошенники узнали где она работала и что у нее на счету 6 лямов ?
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дядя
35 минут назад
шикарно живут наши пенсионеры
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Жора
41 минуту назад
Вот с этими мошенниками неборются,счета не блочат,а как штрафы или жкх просрочишь,так сразу вот они блюстители закона!
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бугалтер
29 минут назад
банки в доле
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