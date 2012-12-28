В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Общество
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вчера, 21:03
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На полутора десятках улиц отключат холодную воду
21 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях - с неудобствами из-за ограничения подачи холодной воды столкнутся жители 15 улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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