На полутора десятках улиц отключат холодную воду

21 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях - с неудобствами из-за ограничения подачи холодной воды столкнутся жители 15 улиц, предупредили в компании.





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 5а, 5б по улице Интернациональной, №№ 8, 10 по улице Плеханова, № 157 по улице Московской, № 9 по проезду Кувшинова, №№ 1, 1б, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1 по улице Октябрьской, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131 по улице Гагарина, № 6а по улице Терешковой, №№ 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5 по улице Титова, № 2 в переулке Литаврина, № 5 на площади Плеханова.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.