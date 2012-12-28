Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В столкновении школьного «ПАЗа» с «семеркой» пострадал 12-летний ребенок
Происшествия
Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу
Общество
Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На улице Папина – новая авария на сетях
Общество
В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Общество
Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе
Общество
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Спорт
Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать
Общество
Читать все
На улице Папина – новая авария на сетях
Общество
Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу
Общество
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Спорт
Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать
Общество
«Металлург» покинул правый защитник
Спорт
В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +3
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Под Чаплыгином перевернулась фура
Происшествия
Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе
Общество
Читать все
Общество
3335
вчера, 21:03
13

На полутора десятках улиц отключат холодную воду

21 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях  - с неудобствами из-за ограничения подачи холодной воды столкнутся жители 15 улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 5а, 5б по улице Интернациональной, №№ 8, 10 по улице Плеханова, № 157 по улице Московской, № 9 по проезду Кувшинова, №№ 1, 1б, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1 по улице Октябрьской, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131 по улице Гагарина, № 6а по улице Терешковой, №№ 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5 по улице Титова, № 2 в переулке Литаврина, № 5 на площади Плеханова. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
5
0
7
3
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
С
сегодня, 17:11
Вместо 10 часов отключили в 17,спасибо,воды нет никакой
Ответить
Юных натуралистов 15
сегодня, 15:25
Третьи сутки нет холодной воды и горячей толком не видим.
Ответить
С
сегодня, 13:44
На Гагарина второй раз предупреждают об отключении,но не отключают.Отключат,как всегда без предупреждения.Во всём держат внапряге
Ответить
Elen
сегодня, 10:45
Папина,9,опять нет воды тоже,третий раз за неделю,это просто кошмар,задрали
Ответить
Светлана
сегодня, 10:40
Вы орёте? 5 день мы нормально не можем искупаться, птм что уходим на работу - воды нет, приходим домой - воды нет. Вчера сидели ждали воду, не дождались и легли спать. Дали воду около 12 уже, когда все спали. Думали с утра вода будет, всё помыть можно и нормально искупаться, но просыпаемся - воды нет. Вы че там вообще обнаглели? 20 лет Каждый сезон одна и та же картина. Сил нет уже. Продаём квартиру на этом лабильном районе. Задолбали!!!!!!
Ответить
Александр
сегодня, 10:24
Выходной , дел нет без воды , горячую хоть бы уменьшили по температуре ,звери !
Ответить
Александр
сегодня, 10:22
Проспект Победы 22 изгой , опять отключили , задолбали !
Ответить
Ира
сегодня, 10:16
Ну когда ж закончится этот бардак, Доватора пятый раз отключают за эту неделю
Ответить
Житель
сегодня, 09:40
Может хватит обманывать людей!!! 9-30 воды уже нет! Золотые, повернитесь наконец к простым людям лицом !!!
Ответить
ну вот
вчера, 23:20
а то мы уже заскучали
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru