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Происшествия
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сегодня, 10:03
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14-летние подростки закидали кирпичами автомобиль и стали фигурантами уголовного дела
Дети обвиняются по статье «Умышленные повреждение имущества из хулиганских побуждений».
«Предварительно установлено, что подростки из хулиганских побуждений повредили автомобиль. Кирпичом они разбили стекла двух дверей машины», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Действия подростков квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкции этой статьи предусматривают принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
На время предварительного следствия подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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