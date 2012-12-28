На тамбовской трассе у поворота к Сселкам вводится реверсивное движение с 9 по 25 декабря

С 9 по 25 декабря на 306-ом километре дороги Орел-Тамбов движение будет осуществляться в реверсивном порядке по одной полосе. Об этом предупреждает ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».«Введение ограничений связано с работами по восстановлению конструктивного элемента моста, расположенного на данном участке дороги», — сообщили в компании.