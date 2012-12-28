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Общество
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сегодня, 16:43
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На тамбовской трассе у поворота к Сселкам вводится реверсивное движение с 9 по 25 декабря
«Введение ограничений связано с работами по восстановлению конструктивного элемента моста, расположенного на данном участке дороги», — сообщили в компании.
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