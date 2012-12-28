Задолжавшей 176 000 рублей по налогам и штрафам ГИБДД женщине запретили выезд из России

На жительницу Липецкой области приставами было заведено 89 исполнительных производств.

На жительницу Становлянского района было заведено 89 исполнительных производств из-за долгов по налогам и штрафам ГИБДД на общую сумму 176 000 рублей.«Женщина была уведомлена о возбуждении исполнительных производств и необходимости погасить долг, однако мер по оплате никаких не принимала. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении в выезде должницы за пределы России. Только после этого она полностью оплатила накопившуюся задолженность», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.