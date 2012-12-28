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Общество
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сегодня, 11:20
Задолжавшей 176 000 рублей по налогам и штрафам ГИБДД женщине запретили выезд из России
На жительницу Липецкой области приставами было заведено 89 исполнительных производств.
«Женщина была уведомлена о возбуждении исполнительных производств и необходимости погасить долг, однако мер по оплате никаких не принимала. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении в выезде должницы за пределы России. Только после этого она полностью оплатила накопившуюся задолженность», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
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