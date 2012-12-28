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1379
вчера, 16:51
7

Снести нельзя отремонтировать

Семья задонцев требует ремонта аварийного муниципального дома. Администрация Задонска предоставила им квартиру, но семья переезжать не желает: якобы участок, на котором стоит их дом, кому-то приглянулся.

Незаурядная правовая коллизия случилась в Задонске. Районный суд решением от 5 февраля 2020 года обязал мэрию капитально отремонтировать находящийся в муниципальной собственности дом №2 на улице Свободы, в котором зарегистрирована семья Ивановых. Другим решением — от 19 февраля 2024 года — тот же суд решил выселить Ивановых из этого дома с предоставлением квартиры на этой же улице. Но жить в квартире, которая больше по размерам, чем домик 1962 года постройки, Ивановы не хотят, требуя от мэрии Задонска исполнения решения суда от 2020 года.

… Советская власть выделила Вячеславу Иванову как работнику Задонской ветеринарно-бактериологической лаборатории 8 соток земли в бессрочное пользование на улице Свободы в 1961 году. В 1962-м на этом месте для ценного специалиста построили небольшой дом площадью 42,5 кв. м. В 1983-м ветеринар умер. А в 2007 году умерла и его жена. В 2012 году по договору социального найма с администрацией Задонска в доме стал жить внук умершей женщины Виталий Иванов. К тому времени домик изрядно обветшал — строению не помог и сделанный в 1991 году силами местного управления ЖКХ капремонт. По факту, жить в нем было невозможно: в доме даже случился пожар, вызванный коротким замыканием ветхой электропроводки. Поэтому Виталий Иванов с женой Еленой и ее сыном от первого брака стали жить в доме без всяких удобств на улице Горького, принадлежавшем ее покойной бабушке.

В июле 2019 году административная комиссия мэрии Задонска провела обследование своего муниципального имущества. Увидев запустение на территории домовладения, выбитые стекла и заросли бурьяна, из-за которых было невозможно даже открыть входную дверь, чиновники обязали нанимателя устранить выявленные нарушения к 1 сентября.

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Так как все осталось как есть, в октябре эта же комиссия рекомендовала мэру Задонска расторгнуть договор соцнайма с Ивановыми и выселить их из дома «на основании бесхозяйного обращения с муниципальным имуществом, намеренным его разрушением».

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Виталий Иванов, в свою очередь, обратился в районный суд с иском к администрации Задонска о понуждении ее к проведению капитального ремонта муниципального строения.

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Суд встал на сторону истца, обязав мэрию капитально отремонтировать дом с 72-процентным износом к концу года.

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Однако никакого ремонта администрация Задонска не сделала. Причину указали эксперты ООО «Юникрон»: предложенные судом условия капремонта — с полной заменой фундамента — не осуществимы. В заключении экспертов сказано, что для этого требуется полностью демонтировать дом и построить его заново, а это вовсе не то, к чему призывал суд. Потом была еще одна экспертиза — от ООО «Центральная научно-исследовательская лаборатория». По ней дом считается аварийным и не подлежащим эксплуатации. «Работы по замене фундамента, стен, перекрытий, отраженные в решении суда, не могут быть выполнены в рамках капремонта».

В 2021 году власти признали дом непригодным для проживания. В марте 2022-го Ивановым было предложено новое жилье — трехкомнатная квартира площадью 57,6 кв.м, купленная за счет бюджета на вторичном рынке, в многоквартирном доме на той же улице Свободы, 45. Однако менять место регистрации Ивановы не захотели, сочтя предложенный им вариант непригодным. И суд вновь встал на их сторону — экспертиза показала, что из-за однокамерных стеклопакетов и отсутствия вентиляции в квартире жить опасно. Ответчик потратился на ремонт, на замену окон и иные работы, после чего эксперт ФГУБ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области» пришел к выводу о соответствии квартиры всем нормам для проживания.

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Заместитель главы Задонска Дмитрий Русанов, по его словам, искренне не понимает, из-за чего весь этот сыр-бор. По его словам, Ивановым нужно было приватизировать дом и самим постепенно привести его в порядок. Так как дом остался муниципальным, подлежащим сносу, мэрия взамен него купила Ивановым трехкомнатную квартиру.

Ивановых из дома принудительно, в августе этого года, выселили судебные приставы. О том, как это было, выселенные сделали видеоролик под названием «Обращение к Путину и Бастрыкину на беспредел Задонских властей».

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Произошедшее Ивановы в своем ролике назвали рейдерским захватом и с тех не прекращают борьбу за дом, на который они фактически не имеют права, ведь он находится в муниципальной собственности. Ивановы продолжают судиться, настаивая на том, что первое решение суда — о понуждении мэрии к капремонту дома — никто не отменял, что оно остается в силе, а потому должно быть исполнено! Поэтому сейчас в судах разных инстанций на рассмотрении находятся сразу три их жалобы на решения суда и на действия судебных приставов, которые так и не исполнили, по мнению Ивановых, своего долга по принуждению администрации Задонска отремонтировать дом.

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Свое нежелание переселятся, Ивановы объясняют тем, что их дом приглянулся некоему чиновнику.

— Нам намекнули, что дом, в котором по договору социального найма жила наша семья, приглянулся конкретному чиновнику. Вот и все: по этой причине дом и не ремонтировали, игнорируя решение суда! Можно предполагать, как будут развиваться события дальше: он снесет старый дом и построит себе новый — место же тут чудесное: край улицы с видом на Дон, — считает Елена Иванова.
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Комментарии (7)

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Александр
вчера, 23:00
Лодыри Ивановы, вот и всё тут
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Чую
вчера, 21:57
Там наверное зарыто золото Колчака или открыли месторождение нефти, газа и алмазов
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С сокола
вчера, 21:31
Халявщики, по ходу, эти Ивановы. Живут в муниципальном жилье, не приватизировали за столько лет и сами ничего не ремонтируют. Это же надо довести дом до такого состояния. Им квартиру дают, а они ещё нос воротят.
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Мдаа
вчера, 17:43
Участок в задонске, не смешите, кому он там нужен, там что то другое...
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мама, дорогая
вчера, 17:32
Ивановы , как собака на сене и сам не ем ,и другим не дам.....
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Александр Н.
вчера, 17:32
Действительно надо было приватизировать и ремонтировать, спор на пустом месте.
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Коренная липчанка
вчера, 17:00
А что не приватизировали и не привели дом в порядок? Или нравится разруха.
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