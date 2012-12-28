Снести нельзя отремонтировать

Семья задонцев требует ремонта аварийного муниципального дома. Администрация Задонска предоставила им квартиру, но семья переезжать не желает: якобы участок, на котором стоит их дом, кому-то приглянулся.

Незаурядная правовая коллизия случилась в Задонске. Районный суд решением от 5 февраля 2020 года обязал мэрию капитально отремонтировать находящийся в муниципальной собственности дом №2 на улице Свободы, в котором зарегистрирована семья Ивановых. Другим решением — от 19 февраля 2024 года — тот же суд решил выселить Ивановых из этого дома с предоставлением квартиры на этой же улице. Но жить в квартире, которая больше по размерам, чем домик 1962 года постройки, Ивановы не хотят, требуя от мэрии Задонска исполнения решения суда от 2020 года.… Советская власть выделила Вячеславу Иванову как работнику Задонской ветеринарно-бактериологической лаборатории 8 соток земли в бессрочное пользование на улице Свободы в 1961 году. В 1962-м на этом месте для ценного специалиста построили небольшой дом площадью 42,5 кв. м. В 1983-м ветеринар умер. А в 2007 году умерла и его жена. В 2012 году по договору социального найма с администрацией Задонска в доме стал жить внук умершей женщины Виталий Иванов. К тому времени домик изрядно обветшал — строению не помог и сделанный в 1991 году силами местного управления ЖКХ капремонт. По факту, жить в нем было невозможно: в доме даже случился пожар, вызванный коротким замыканием ветхой электропроводки. Поэтому Виталий Иванов с женой Еленой и ее сыном от первого брака стали жить в доме без всяких удобств на улице Горького, принадлежавшем ее покойной бабушке.В июле 2019 году административная комиссия мэрии Задонска провела обследование своего муниципального имущества. Увидев запустение на территории домовладения, выбитые стекла и заросли бурьяна, из-за которых было невозможно даже открыть входную дверь, чиновники обязали нанимателя устранить выявленные нарушения к 1 сентября.Так как все осталось как есть, в октябре эта же комиссия рекомендовала мэру Задонска расторгнуть договор соцнайма с Ивановыми и выселить их из дома «на основании бесхозяйного обращения с муниципальным имуществом, намеренным его разрушением».Виталий Иванов, в свою очередь, обратился в районный суд с иском к администрации Задонска о понуждении ее к проведению капитального ремонта муниципального строения.Суд встал на сторону истца, обязав мэрию капитально отремонтировать дом с 72-процентным износом к концу года.Однако никакого ремонта администрация Задонска не сделала. Причину указали эксперты ООО «Юникрон»: предложенные судом условия капремонта — с полной заменой фундамента — не осуществимы. В заключении экспертов сказано, что для этого требуется полностью демонтировать дом и построить его заново, а это вовсе не то, к чему призывал суд. Потом была еще одна экспертиза — от ООО «Центральная научно-исследовательская лаборатория». По ней дом считается аварийным и не подлежащим эксплуатации. «Работы по замене фундамента, стен, перекрытий, отраженные в решении суда, не могут быть выполнены в рамках капремонта».В 2021 году власти признали дом непригодным для проживания. В марте 2022-го Ивановым было предложено новое жилье — трехкомнатная квартира площадью 57,6 кв.м, купленная за счет бюджета на вторичном рынке, в многоквартирном доме на той же улице Свободы, 45. Однако менять место регистрации Ивановы не захотели, сочтя предложенный им вариант непригодным. И суд вновь встал на их сторону — экспертиза показала, что из-за однокамерных стеклопакетов и отсутствия вентиляции в квартире жить опасно. Ответчик потратился на ремонт, на замену окон и иные работы, после чего эксперт ФГУБ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области» пришел к выводу о соответствии квартиры всем нормам для проживания.Ивановых из дома принудительно, в августе этого года, выселили судебные приставы. О том, как это было, выселенные сделали видеоролик под названиемПроизошедшее Ивановы в своем ролике назвали рейдерским захватом и с тех не прекращают борьбу за дом, на который они фактически не имеют права, ведь он находится в муниципальной собственности. Ивановы продолжают судиться, настаивая на том, что первое решение суда — о понуждении мэрии к капремонту дома — никто не отменял, что оно остается в силе, а потому должно быть исполнено! Поэтому сейчас в судах разных инстанций на рассмотрении находятся сразу три их жалобы на решения суда и на действия судебных приставов, которые так и не исполнили, по мнению Ивановых, своего долга по принуждению администрации Задонска отремонтировать дом.Свое нежелание переселятся, Ивановы объясняют тем, что их дом приглянулся некоему чиновнику.— Нам намекнули, что дом, в котором по договору социального найма жила наша семья, приглянулся конкретному чиновнику. Вот и все: по этой причине дом и не ремонтировали, игнорируя решение суда! Можно предполагать, как будут развиваться события дальше: он снесет старый дом и построит себе новый — место же тут чудесное: край улицы с видом на Дон, — считает Елена Иванова.