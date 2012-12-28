40-летний ельчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей

Мужчина почти месяц пытался заработать на инвестициях.

Вчера в полицию обратился 40-летний житель Ельца, которого мошенники держали на крючке почти месяц — с 16 октября по 13 ноября. Всё это время мужчина пытался заработать на инвестициях. Под предлогом вложений в брокерский счёт у ельчанина выманили два миллиона рублей.А 63-летний житель Льва Толстого даже специально приехал в Липецк, чтобы перевести через банкомат деньги мошенникам. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ему с 12 по 13 ноября звонил «сотрудник финансового отдела» и убедил в том, что срочно нужно спасти свои сбережения и отправить их на «безопасный счёт».64-летний липчанин также поверил в историю про то, что неизвестные получили доступ к его банковскому счёту, и перевёл мошенникам через банкомат 180 тысяч рублей.58-летнюю жительницу Добринки телефонные мошенники убедили взять два кредита на 274 тысячи рублей и перевести на различные счета и на электронные кошельки мошенникам.