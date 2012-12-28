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55 минут назад
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40-летний ельчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей

Мужчина почти месяц пытался заработать на инвестициях.

Вчера в полицию обратился 40-летний житель Ельца, которого мошенники держали на крючке почти месяц — с 16 октября по 13 ноября. Всё это время мужчина пытался заработать на инвестициях. Под предлогом вложений в брокерский счёт у ельчанина выманили два миллиона рублей.

А 63-летний житель Льва Толстого даже специально приехал в Липецк, чтобы перевести через банкомат деньги мошенникам. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ему с 12 по 13 ноября звонил «сотрудник финансового отдела» и убедил в том, что срочно нужно спасти свои сбережения и отправить их на «безопасный счёт».

64-летний липчанин также поверил в историю про то, что неизвестные получили доступ к его банковскому счёту, и перевёл мошенникам через банкомат 180 тысяч рублей.

58-летнюю жительницу Добринки телефонные мошенники убедили взять два кредита на 274 тысячи рублей и перевести на различные счета и на электронные кошельки мошенникам.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Гость.
5 минут назад
Как сказали моему знакомому когда он пытался вывести деньги типа заработанные на инвестициях ." Нет у тебя больше денег,все". А ведь молчал до последнего,уже когда начал взаймы спрашивать,вот тут то все и выяснилось.
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Мер
6 минут назад
стабильность да и только
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Да уж
14 минут назад
Я просто о..... от наших липчан. Вместо мозгов один холодец, только и сказать.
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Буквоед
25 минут назад
Уже из каждого утюга предупреждают,толку-ноль.Пора уже лохов наказывать!
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Жесть
25 минут назад
Да, мужик, а заработал на инвестициях, только геморрой!!!
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Мага
43 минуты назад
Что тут скажешь? Молодцы, граждане! Продолжайте и дальше кормить мошенников
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