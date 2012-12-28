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Липчанин из аварийного дома в 9-м микрорайоне отсудил у страховой компании почти 3,2 миллиона рублей
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38 минут назад
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Липчанин из аварийного дома в 9-м микрорайоне отсудил у страховой компании почти 3,2 миллиона рублей

Речь идёт о купленной в ипотеку и застрахованной квартире в доме №16 по улице 9 микрорайон.

Липецкий областной суд утвердил решение Советского районного суда Липецка, которым со страховой компании в пользу владельца квартиры в расселённом аварийном доме взыскано 3 миллиона 195 тысяч рублей: в том числе 2 миллиона 695 тысяч рублей по договору страхования квартиры и полмиллиона штрафа за отказ от добровольного исполнения требований потребителя.

По данным пресс-службы судебной системы Липецкой области, липчанин застраховал квартиру в доме №16 по улице 9 микрорайон зимой 2021 года, когда покупал ее по ипотеке. Страховая сумма составила 2 миллиона 695 тысяч рублей. В декабре 2022 года договор страхования был перезаключен до 5 декабря 2023 года. А в апреле 2023 года липчанин с семьей по требованию мэрии выехал из дома, поскольку он был признан аварийным и подлежащим сносу. Пятиэтажка  разрушалась из-за оползневых процессов и проседания грунта.

«Липчанин обратился в страховую компанию с заявлением о страховом возмещении. Но ему отказали, сославшись на то, что событие, по которому причинен вред застрахованному имуществу, наступило до начала действия договора страхования. Суды признали довод несостоятельным, поскольку до заключения договора страхования проводилась оценка квартиры, и ее состояние, как и состояние фасада дома, признаны хорошими, установлено, что состояние здания находится в пределах естественного износа. Кроме того, страховщик не был лишен возможности до заключения договора дополнительно оценить состояние объекта. Дом был признан аварийным в период действия договора страхования», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
страхование
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Комментарии (1)

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Гость
10 минут назад
500т - хороший штраф, только с такой инфляцией это уже не деньги. Погасит страховая долг по ипотеке, а жить где?
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