Липчанин из аварийного дома в 9-м микрорайоне отсудил у страховой компании почти 3,2 миллиона рублей
Общество
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38 минут назад
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Липчанин из аварийного дома в 9-м микрорайоне отсудил у страховой компании почти 3,2 миллиона рублей
Речь идёт о купленной в ипотеку и застрахованной квартире в доме №16 по улице 9 микрорайон.
По данным пресс-службы судебной системы Липецкой области, липчанин застраховал квартиру в доме №16 по улице 9 микрорайон зимой 2021 года, когда покупал ее по ипотеке. Страховая сумма составила 2 миллиона 695 тысяч рублей. В декабре 2022 года договор страхования был перезаключен до 5 декабря 2023 года. А в апреле 2023 года липчанин с семьей по требованию мэрии выехал из дома, поскольку он был признан аварийным и подлежащим сносу. Пятиэтажка разрушалась из-за оползневых процессов и проседания грунта.
«Липчанин обратился в страховую компанию с заявлением о страховом возмещении. Но ему отказали, сославшись на то, что событие, по которому причинен вред застрахованному имуществу, наступило до начала действия договора страхования. Суды признали довод несостоятельным, поскольку до заключения договора страхования проводилась оценка квартиры, и ее состояние, как и состояние фасада дома, признаны хорошими, установлено, что состояние здания находится в пределах естественного износа. Кроме того, страховщик не был лишен возможности до заключения договора дополнительно оценить состояние объекта. Дом был признан аварийным в период действия договора страхования», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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