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778
вчера, 14:18
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28,4% участников набрали на ЕГЭ более 80 баллов

А ещё в Липецкой области 66 стобалльных результатов и 59 стобалльников: семь выпускников набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

В Липецкой области подвели предварительные итоги ЕГЭ. В экзаменационной кампании в этом году приняло участие более 4300 выпускников.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, в этом году большой популярностью пользовались предметы естественно-научного цикла: физика — её сдавали 20,7% выпускников (плюс 2,7%), биология — 18,8% (плюс 0,4%), информатика — 15,5% (плюс 0,2%), химия — 15,1% (плюс 0,2%).Самым популярным предметом для сдачи остаётся обществознание, однако наблюдается тенденция уменьшения доли сдающих этот учебный предмет (минус 3,8% по сравнению с 2025 годом). В ТОП-5 наиболее популярных учебных предметов ЕГЭ входят обществознание, физика, биология, информатика, химия.

Результаты ЕГЭ 2026 года по всем учебным предметам показывают положительную динамику. Так, в 2026 году 28,4% участников получили на ЕГЭ более 80 баллов (в 2025 году — 23,9%).

В Липецкой области 66 стобалльных результатов и 59 стобалльников. Семь выпускников набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Это абсолютный рекорд в обалсти за все время существования ЕГЭ.

Наибольшее количество стобалльных результатов выпускники показали на экзаменах по физике и химии. Средний балл по всем учебным предметам также увеличился.
ЕГЭ
школа
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Комментарии (8)

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Как гость
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Гость
вчера, 19:59
Для Виктора Сергееивича. Виктор Сергеевич, а ВАШИ дети учиться (вкалывать!!!) не пробовали?) Глубокий поклон учителям 69 школы! Мой сын без репетиторов (не было у нас на них денег) поступил в ЛГТУ.!
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Гость
вчера, 19:44
"... в Липецкой области 66 стобалльных результатов и 59 стобалльников". Объясните, пожалуйста, мне, тупой, разницу. Где 7 стобалльных результатов?
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Игорь
вчера, 20:32
Из 59-ти стобальников семь человек набрали по 100 баллов по двум предметам. Читайте текст внимательнее.
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Виктор Сергеевич
вчера, 17:20
Спасибо родителям. Это их заслуга. Нанимали репетиторов. Платили. Почему-то власти родителей не благодарят, которые обеспечили им такие отчеты
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Виктору Сергеевичу
вчера, 18:20
Так надо было не просиживать в школе в телефоне,а учиться и слушать учителя,поэтому ваш ребенок и развёл вас на ваши деньги...
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Гость
вчера, 16:24
Может как и наши с 35 школы,не похмелились.
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Дед
вчера, 14:57
В пятерочку
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оптимист
вчера, 14:27
толку-то? баллы есть - знаний нет!
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