28,4% участников набрали на ЕГЭ более 80 баллов

А ещё в Липецкой области 66 стобалльных результатов и 59 стобалльников: семь выпускников набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

В Липецкой области подвели предварительные итоги ЕГЭ. В экзаменационной кампании в этом году приняло участие более 4300 выпускников.Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, в этом году большой популярностью пользовались предметы естественно-научного цикла: физика — её сдавали 20,7% выпускников (плюс 2,7%), биология — 18,8% (плюс 0,4%), информатика — 15,5% (плюс 0,2%), химия — 15,1% (плюс 0,2%).Самым популярным предметом для сдачи остаётся обществознание, однако наблюдается тенденция уменьшения доли сдающих этот учебный предмет (минус 3,8% по сравнению с 2025 годом). В ТОП-5 наиболее популярных учебных предметов ЕГЭ входят обществознание, физика, биология, информатика, химия.Результаты ЕГЭ 2026 года по всем учебным предметам показывают положительную динамику. Так, в 2026 году 28,4% участников получили на ЕГЭ более 80 баллов (в 2025 году — 23,9%).В Липецкой области 66 стобалльных результатов и 59 стобалльников. Семь выпускников набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Это абсолютный рекорд в обалсти за все время существования ЕГЭ.Наибольшее количество стобалльных результатов выпускники показали на экзаменах по физике и химии. Средний балл по всем учебным предметам также увеличился.