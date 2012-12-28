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802
сегодня, 09:44
9

Памятник купцу-меценату в центре Липецка обзавелся постаментом

Металлическая скульптура давно готова, как только застынет бетон в постаменте ее привезут для установки.

На улице Ворошилова 10 ноября началась финальная часть сооружение постамента для памятника купцу-меценату Алексею Хренникову. В опалубку постамента залит бетон.  Как только конструкция наберет прочность на постамент установят саму скульптуру — она давно готова.

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Памятник купцу Алексею Хренникову (1788-1865) задумали поставить почти десять лет назад. Алексей Хренников был крупнейшим липецким меценатом первой половины XIX века. он финансировал строительство храма храма Святой Троицы, одного из самых величественных как в Липецке, так и в Тамбовской губернии в состав которой входил город. В 1931 году храм снесли, сейчас на его месте находится  стадион «Металлург».

Памятник купцу возводится на деньги бизнесменов.

памятник
Алексей Хренников
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Комментарии (9)

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Алькаш
14 минут назад
А кто стадион построил на месте снесённой церкви построил?Когда этим людям памятники начнут строить?
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Липчанин
27 минут назад
Сейчас бизнесмены могут только памятник поставить в складчину. В основном все пытаются присосаться к строительству объектов нац.проектов, чтобы заработать.
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zzloyzz
46 минут назад
Бизнес-сообществу тоже нужны свои памятники.
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нигилист
23 минуты назад
Трудящимся не нужны капиталисты.
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Да
49 минут назад
Лучше бы трубы дырявые в городе залатали - зима скоро.
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Монархист
54 минуты назад
Супер. Жаль совки храм снесли. Ещё очень обидно за храм Дмитрия Солунского в с. Берёзовка Данковского района,очень красивый. Архитектор храма между прочим тот же, что и у ГУМ в Москве на Красной площади, а внутри был расписан Васнецовым! Как можно было такую красоту разрушить в голове не укладывается! Советское быдло.
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Викторм
12 минут назад
Сам ты быдло неумытое. Если бы не советская власть, до сих пор в коровнике бы коровам хвосты крутил.
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Надя
18 минут назад
Не только, к сожалению, в советское время!!! И сейчас сносятся исторические здания в угоду местным князькам!!! Но об этом люди узнают слишком поздно!!!
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Построй
29 минут назад
Свое. Самое время.
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