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Общество
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сегодня, 09:44
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Памятник купцу-меценату в центре Липецка обзавелся постаментом
Металлическая скульптура давно готова, как только застынет бетон в постаменте ее привезут для установки.
Памятник купцу Алексею Хренникову (1788-1865) задумали поставить почти десять лет назад. Алексей Хренников был крупнейшим липецким меценатом первой половины XIX века. он финансировал строительство храма храма Святой Троицы, одного из самых величественных как в Липецке, так и в Тамбовской губернии в состав которой входил город. В 1931 году храм снесли, сейчас на его месте находится стадион «Металлург».
Памятник купцу возводится на деньги бизнесменов.
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