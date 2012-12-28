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48 минут назад
В Роспотребнадзоре заявили о создании вакцины для профилактики лихорадки Марбург
Вирус передается через близкий контакт с инфицированным человеком, а также биологическими жидкостями инфицированных людей или животных.
Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора осуществляют системный оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. В 2013 году Роспотребнадзором разработана новейшая специфичная высокочувствительная тест-система для идентификации вируса Марбург в режиме реального времени «Вектор-ПЦРРВ-Марбург-RG». Она показала свою эффективность при анализе клинических образцов, содержащих вирус.
В рамках проекта «Санитарный щит» предусмотрено создание платформенных решений для быстрой разработки вакцины в случае появления неизвестной инфекции – технологий «заготовок», позволяющих в случае появления новой инфекции определенного семейства микроорганизмов быстро подобрать и «доконструировать» подходящую платформу и провести необходимые доклинические и клинические исследования, – говорится в Телеграм-канале ведомства.
Подчеркивается, что вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний. В настоящий момент идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения.
Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов заявил, что лихорадка Марбург не передается через фрукты, вирус не способен выжить в течение того времени, которое требуется на транспортировку.
По его словам, вирус передается через близкий контакт с инфицированным человеком или другими биологическими жидкостями инфицированных животных или людей, – передает РИА Новости.
По словам специалиста, инкубационный период для данного вируса длится по-разному, но максимально составляет 21 день, а чаще всего - 6-14 дней, за это время, как правило, появляются первые симптомы.
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