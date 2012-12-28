Липецкая вечЁрка: минирование школ, пробка из-за щебня и северное сияние

Сегодня, 7 октября, сообщили о минировании школ, на дороге под Липецком из грузовика рассыпался щебень, что спровоцировало пробку, и липчане вновь любовались северным сиянием.