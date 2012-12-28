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Липецкая вечЁрка: минирование школ, пробка из-за щебня и северное сияние
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42 минуты назад

Липецкая вечЁрка: минирование школ, пробка из-за щебня и северное сияние

Сегодня, 7 октября, сообщили о минировании школ, на дороге под Липецком из грузовика рассыпался щебень, что спровоцировало пробку, и липчане вновь любовались северным сиянием.

Сегодня утром в несколько школ Липецка и Ельца поступили сообщения о минировании. Представители экстренных служб тут же выехали на место события. Через несколько часов правительство области сообщило, что ничего опасного в школах не нашли.

«Опять школьники балуются», — уверен Знаток.

На трассе Липецк-Чаплыгин в селе Ильино Липецкого округа сегодня образовалась пробка. У грузовика раскрылся борт, и  из кузова высыпался щебень. Каменная дорожка растянулась на 200-300 метров. Очевидцы возмущались тем, что щебня в кузове было сверхом и он не был прикрыт.

После того, как щебень убрали, движение восстановилось. А на водителя грузовика инспекторы составили штраф по административной статье «Создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия». Ему грозит штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

«Водителей китайских самосвалов только лишать прав пожизненно. Навалят щебня с горкой и летят под 130 весело подпрыгивая на кочках и разбрасывая груз в едущие за ним машины», — пожаловался омсквич.

«Причем здесь не накрыт, если борт открылся и какой перегруз, загружен обычно у него 4 оси», — заступился за водителя Что несут.

«Наноасфальт надо положить на эту россыпь! Будет креативненько!» — предложил еще один комментатор.

И это была не единственная сегодня новость о происшествиях на дорогах. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении липчанина, который, будучи пьяным, угнал машину москвича, тот почему-то оставили ее с ключами в зажигании. Чтобы остановить любителя покататься на чужом, полицейским пришлось устроить погоню.

А липчанину, попрыгавшему на крыше чужого автомобиля «ВАЗ-21102», теперь придется провести 360 часов на обязательных работах. Такое решение вынес мировой суд. У гражданина вышел конфликт с владельцем автомобиля. Последний оценил ущерб в 61 841 рубль.

«За порчу чужого имущества слишком мягкое наказание», — считает кандыбас.

«Может, он не в курсе, Но на крыше элитного внедорожника гораздо комфортнее прыгать», — возможно, поделился опытом не в курсе.

В суд направлено уголовное дело 28-летнего водителя «ВАЗа», который снес мопед с двумя подростками. В той аварии  пострадали 15-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир. По версии следствия, выезжая с обочины водитель не пропустил мопед.

Накануне вечером на площади Мира «Хёндай» сбил 58-летнего мужчину. Пешехода отвезли в больницу. Всего же за пятницу и выходные дни на дорогах области погиб один человек, десять — получили травмы.

До чего дело дошло! Северное сияние в Липецкой области стало практически обыденным явлением! Минувшей ночью «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова снова  сняла разноцветные сполохи.



Дежурный синоптик липецкого гидромета Дания Знойкина подтвердила GOROD48, небывало сильная в этом году солнечная активность привела к тому, что в наших широтах фиксируется сияние, которое, как правило, видно только на севере. Оно ведь так и называется северное!

Затянувшееся «лето» уходит из Липецка. По прогнозам синоптиков, завтра в городе от +14 до +16 градусов. И не забудьте зонтик — ожидаются кратковременные дожди.
вечЁрка. минирование
дорожное движение
северное сияние
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