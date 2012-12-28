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На трех десятках улиц отключат холодную воду
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В Липецком районе заключен под стражу обвиняемый в смертельном избиении женщины
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Происшествия
699
сегодня, 09:08
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Пьяный липчанин решил покататься и угнал машину москвича

Машину с ключами в замке 36-летний мужчина заметил во дворе на Свиридова. Остановили его после погони. 

Полицейские возбудили уголовное дело о неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и несколько административных производств в отношении 35-летнего жителя Липецка. 27 сентября его после погони остановили на чужой машине.

Днем 27 сентября в Октябрьском округе Липецка наряд ДПС обратил внимание на необычную манеру вождения водителя автомобиля «ВАЗ-21074» и попытались его остановить, но водитель дал по газам. Машину автоинспекторы после непродолжительной погони зажали на кольце улицы Стаханова. 35-летний водитель «ВАЗа» оказался пьяным.

«В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что машина не принадлежит задержанному. Прогуливаясь в одном из дворов по улице Свиридова, он заметил автомобиль, в замке зажигания которого хозяин оставил ключи.   Злоумышленник воспользовался ситуацией и решил покататься по городским улицам.

Владелец накануне приехал в Липецк из столицы, оставил автомобиль во дворе приятеля, а сам отправился по делам», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

угон
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Комментарии (1)

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Баба Нюра
39 минут назад
Москвич на старой семерке, там таких машин нет, что то здесь нечистое.
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