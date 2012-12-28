Пьяный липчанин решил покататься и угнал машину москвича

Машину с ключами в замке 36-летний мужчина заметил во дворе на Свиридова. Остановили его после погони.



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Полицейские возбудили уголовное дело о неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и несколько административных производств в отношении 35-летнего жителя Липецка. 27 сентября его после погони остановили на чужой машине.Днем 27 сентября в Октябрьском округе Липецка наряд ДПС обратил внимание на необычную манеру вождения водителя автомобиля «ВАЗ-21074» и попытались его остановить, но водитель дал по газам. Машину автоинспекторы после непродолжительной погони зажали на кольце улицы Стаханова. 35-летний водитель «ВАЗа» оказался пьяным.«В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что машина не принадлежит задержанному. Прогуливаясь в одном из дворов по улице Свиридова, он заметил автомобиль, в замке зажигания которого хозяин оставил ключи. Злоумышленник воспользовался ситуацией и решил покататься по городским улицам.Владелец накануне приехал в Липецк из столицы, оставил автомобиль во дворе приятеля, а сам отправился по делам», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.