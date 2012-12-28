69-летнего мужчину обвиняют в краже с полей кукурузы на 1,7 миллиона рублей

Во время уборочных работ было украдено более 155,5 килограмма кукурузы.

Чаплыгинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины, которого обвиняют в краже кукурузы в особо крупном размере (по пункту «б» части четвёртой статьи 158 УК РФ).«По версии следствия, в период с 26 по 31 мая этого года во время весенней уборки кукурузы сотрудник организации похитил с полей свыше 155,5 килограмма кукурузы на общую сумму почти 1,7 миллиона рублей. Для перевозки похищенного урожая он привлек водителя, который не был осведомлен о его преступных намерениях. На грузовике кукурузу перевезли на склад», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.