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Происшествия
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39 минут назад
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69-летнего мужчину обвиняют в краже с полей кукурузы на 1,7 миллиона рублей
Во время уборочных работ было украдено более 155,5 килограмма кукурузы.
«По версии следствия, в период с 26 по 31 мая этого года во время весенней уборки кукурузы сотрудник организации похитил с полей свыше 155,5 килограмма кукурузы на общую сумму почти 1,7 миллиона рублей. Для перевозки похищенного урожая он привлек водителя, который не был осведомлен о его преступных намерениях. На грузовике кукурузу перевезли на склад», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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