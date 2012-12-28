Кредит под 37% годовых разрешили не возвращать

Ельчанке повезло: прошёл срок исковой давности.

Елецкий городской суд встал на сторону заёмщицы, которая ещё в 2014 году взяла в кредит 279 027 рублей на три года под 37% годовых. Женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по договору, в связи с чем образовалась задолженность.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с иском к ельчанке обратилось ООО «СФО ИнвестКредит Финанс». Компания потребовала взыскать с женщины задолженность по кредиту в 499 240 рублей и расходы по оплате госпошлины — 8 192 рубля. В свою очередь женщина ссылалась на своё тяжелое материальное положение, просила применить срок исковой давности и отказать в иске.«В ходе рассмотрения дела установлено, что банк обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, пропустив трехлетний срок исковой давности, поскольку последний платеж по кредитному договору ельчанка должна была сделать 6 февраля 2017 года, следовательно, трехлетний срок исковой давности закончился 6 февраля 2020 года, но общество обратилось в суд только 2 сентября 2021 года. С учетом норм действующего законодательства суд отказал в удовлетворении исковых требований ООО «СФО ИнвестКредит Финанс» о взыскании задолженности по кредитному договору», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.