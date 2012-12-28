Жуть что творится на дорогах — аж страшно покупать права!

Итоги недели.

В минувшее воскресенье закончились первые в истории области трехдневные губернаторские выборы. Утром в понедельник. В них участвовали 511 108 избирателей из 892 480. Явка таким образом составила 57,28%. То есть действующий глава региона набрал больше голосов, чем Олег Королев на своих последних губернаторских выборах в 2014 году (80,31%), но меньше, чем Владимир Путин в марте этого года (87,28%).В облизбиркоме. Представитель КПРФ Вячеслав Шевелев заявил, что кандидат от партии «Коммунисты России» Юрий Логинов не должен был участвовать в них, поскольку в ее региональном отделении состояло всего восемь членов на момент выдвижения кандидата. В своем особом мнении он указал еще и якобы нечестность ДЭГ, и административное давление на избирателей. Но, как бы то ни было, за альтернативного КПРФ коммуниста проголосовало 5,38% избирателей.На выборах в местные Советы, которые также прошли в эти три дня, 82 мандата подучили кандидаты от «ЕР», еще шесть — самовыдвиженцы. Никакие иные партии мандатов не получили.— Партиям нужно лучше работать со своим электоратом, — так прокомментировал эти итоги GOROD48 председатель облизбиркома Сергей Елманов.Кстати, к этим выборам уменьшилось количество региональных отделений общероссийских политических партий. Сейчас их — 16, а пять лет назад было 25. Для появления какой-то новой партии, по мнению руководителя облизбиркома, нужен активный харизматичный человек с лидерскими качествами, который мог бы найти своих избирателей.В регионе осталось провести еще одни выборы: главы Ельца. 13 сентября закончился первый этап работы комиссии по этим выборам.: в минувший вторник Евгений Боровских написал заявление об участии в выборах. Таким образом, он стал первым, кто сделал такой ход. К вечеру пятницы конкуренцию ему составили. К сожалению, работа комиссии (как и прошедших в июне выборах мэра Липецка) ведется за закрытыми дверями. И нам не известные ни имена соперников Евгения Боровских, ни их возраст, ни программы, с которыми они идут на выборы. Главу Ельца депутаты горсовета выберут в начале октября.Топовыми новостями этой недели стали коммунальные. Утром в понедельник мы сообщили, что, при этом две магистральных дороги — по Катукова и Неделина — будут перекрыты полностью. Спустя три часа глава города Роман Ченцов сообщил, что. На это время изменятся схемы движения 22-х автобусных маршрутов. Мэр назвал эти действия вынужденными в связи с работами по подготовке к отопительному сезону.Эти две новости просмотрели более 22 тысяч раз, оставив к ним 140 эмоциональных комментариев. Вот лишь некоторые.: «Сколько можно перекрывать Липовскую в одном и том же месте? Весной перекрыли на два месяца и снова-здорово? Сколько будет продолжаться безобразие?: «На улице Индустриальная третий месяц меняют 100 метров теплотрассы. Работы начинаю в 10 и в 4 никого, да и работают от силы 5-6 человек».: «Здорово, к зиме ремонт! Асфальта не будет до следующего сезона, так как зимой асфальт не укладывают. Квадра берет всех в заложники.: «Два в яме работают, а 10 человек командуют над траншеей. Поставьте камеры, организуйте 3-х сменную работу данных раскопок, и мониторьте, сколько человек на данных объектах. Ставьте задачи на каждый день. И это займет максимум 5-6 дней, но никак не 22 дня».: «В связи с великими раскопками теперь подумайте, как обычным людям, живущим на Манеже и у Петровского рынка, доехать до работы?»Уже вот вторник, где было нужно поменять еще один участок теплосети вдобавок к тому, где меняли трубы летом. Когда летом энергетики закончили свои работы, следом за ними на Липовскую зашла компания «Инфинити Групп», получившая за асфальтирование улицы 25,1 млн рублей. А в сентябре за дорожно-ремонтной компанией на улицу снова вернулась «Квадра» и стала крушить свежеуложенный асфальт!— 50 лет назад была рубрика «Окно сатиры». Вот там было, как тракторист сидит, ждёт, когда заасфальтируют улицу, кричит рабочим: «Быстрее, а то мне копать надо! — вспомнил старую шутку— Уже даже не смешно. А до ремонта улицы Квадра не знала, что надо ещё два метра трубы поменять? Сети так и будут рваться, если их кусками ремонтировать, — посмотрел в корень проблемы— Когда-то район Слободы называли райским уголком. А теперь при покупке квартир пишут: «Липовскую не предлагать», — поделился наблюдениемЛиповская — самый маленький фронт работ. Уже во вторник, 17 сентября, «Квадра» (надеемся) закончит там свои дела и восстановит дорогу. Но что можно сказать о перекладке сетей на Неделина и Катукова, которые начались 11 сентября?На Неделина работает подрядчик «Квадры» компания «Экотерм». Та самая, которая в прошлом году во время бурения скважины под канализационную трубуиз-за ошибок мэрии в отметках прокладки коммуникаций. С учетом горького опыта руководство «Экотерма» очень осторожно говорит о заявленных мэром сроках перекрытия улицы:«Квадра» меняет целый участок своей сети — от насосной станции на Неделина до теплового пункта на Ворошилова после январской аварии на улице Барашева, оставившей 50 тысяч горожан без тепла. Это — почти два километра труб. Перекрытие Неделина — последний этап нужной работы для бесперебойного теплоснабжения центра города. Потом энергетики должны восстановить дороги, тротуары, газоны за свой счет от Неделина до сквера Ворошилова. Сейчас «Инфинити Групп» начала восстанавливать дорогу и тротуары на улице Барашева.В другой части города работа подрядчика «Квадры» началась с аварии: во вторник. Компания «Теплосфера» повредила трубопровод «РВК-Липецк» диаметром 600 мм. В итоге до вечера авариная бригада горводоканала восстанавливала поврежденную трубу, чтобы вернуть холодную воду жителям 140 многоэтажек в спальных районах Юго-Запада.Как только перекрыли восьмиполосное шоссе на Катукова,. Весь день у раскопок на Катукова творился форменный автомобильный ад: дворы превратились в автострады. Вечерний час пик во вторник вывел жителей нескольких домов из терпения. Жильцы дома Катукова, 16 встали живой стеной перед автомобилями. Им на помощь пришел департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии. В итоге в 18:00 на внутренних проездах у 16-го и 18-го домов по Катукова появились бетонные блоки, перекрывшие сквозной проезд через микрорайон. Но не тут-то было! Уже в 19.45. А чё! Надо ехать!В среду утром водители нашли новую альтернативу перекрытой улице Катукова: они. К обеду мэрия установила на внутриквартальных проездах у 16-го и 18-го домов по Катукова бетонные блоки размером побольше, которые можно сдвинуть разве что трактором. Такими же блоками была пресечена возможность объезжать раскопку «Квадры» по трамвайным рельсам, газонам и пешеходному переходу. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев заявил, что. Но вечером того же дня водители снова пробили себе дорогу по стертому в прах газону мимо раскопки.В итоге попытки водителей ездить там, где им удобно, мэрия пресекла только в четверг. А к пятнице путем перенастройки светофоров в районе работ «Квадры» департамент Звонарева сумел добиться более-менее приемлемой дорожной ситуации на проспекте 60 лет СССР, улицах Меркулова и Стаханова.А что же с самой раскопкой? Руководитель управления техперевооружения и реконструкции липецкого филиала АО «Квадра» Дмитрий Кудилинский заявил, что у их подрядчика достаточно техники и людей для того, чтобы выполнить работы на дороге к 12 октября. Он же пообещал, что через месяц дорога по Катукова на месте раскопки будет восстановлена полностью. Параллельно «Квадра» начнет обратную отсыпку своей длинной, до Октябрьского рынка, раскопки, где уже закончили прокладку новой теплосети. «Уйти с улицы Меркулова предусмотрено в ноябре. Ни о каком зимнем варианте речи не идет — дороги будут восстановлены в асфальте, газоны — в черноземе».. В рейтинге IQ крупных городов России Липецк упал с 8-го места на 24-е. Об этом депутатам горсовета рассказал начальник отдела техподдержки и внедрения прикладных решений ОБУ «Информационно-технический центр» Андрей Юрицын. Это случилось, по его словам, из-за изменения методики подсчетов. «Раньше в проекте было не так много городов, а с недавних пор участие всех крупных городов в нем обязательно».«Умный город» — это 15 разных направлений цифровизации. Однако первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев усомнился в некоторых липецких показателях. Так, говоря об оснащении многоквартирных домов 179 автоматизированными тепловыми пунктами, он сказал, что реально работающих — гораздо меньше, чем в отчетах. «Спросите об этом у ресурсоснабжающих предприятий». Также Понаморев поставил под сомнение исполнение программы автоматизированной системы управления наружным уличным освещением в Липецке, сказав, что она вообще не работает. Впрочем, депутаты нашли за что и похвалить: за продолжающееся насыщение города камерами уличного наблюдения. Если в 2018 году в общественных местах были установлены 1 200 таких камер, то к концу этого года их станет девять тысяч, а в 2027 году — 13 тысяч.Но цифровизацией не решить тех проблем, которые требуют рабочих рук. Например, стремительного облысения Липецка. Так, с начала сентября в Нижнем парке снесли 50 деревьев! Но, очевидно, нужно пилить еще, ведь на этой неделенеподалеку от зоопарка. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших, как это было в августе, когда упавшее дерево поломало липчанке ребра.На этой неделе горсовет потребовали от мэрии план компенсационных посадок деревьев взамен снесенных – только на главных улицах по итогам 2023-2024 годов будут снесены 10 000 мертвых тополей, лип, ясеней. Но оказалось, что из-за майских заморозков. В прошлом году «Зеленхоз» посадил всего 973 дерева и еще тысячу — с софинансированием благотворительного Фонда «Милосердие». 50-миллионным контрактом этого года предусмотрено посадка 1 500 саженцев обычных пород деревьев и 300 — дорогостоящих европейской селекции (клен Друммонди, груша Шантеклер, липа Гринспаер, рябина Додонг, яблоня Рояльти — стоят по 25 тысяч рублей за единицу с посадкой и годовым абонементом на обслуживание).А что делать с пнями на местах вырубок? Оказалось, что в Липецке есть всего два манипулятора с соответствующей насадкой, которые можно использовать для корчевания пней. Один — у «Зеленхоза», второй — у частной компании. Своего манипулятора МУПу хватит на то, чтобы выкорчевать в этом году… 50 пней! Беда у «Зеленхоза» и с кадрами. МУПу не хватает 40% работников. «На работу берем всех: условно осужденных, инвалидов, летом — школьников и студентов», — сказала директор предприятия Елена Мачнева.Помимо деревьев в Липецке нужно обновлять газоны., — заявила Елена Мачнева, говоря о работах на площади Победы.— Примите постановление о ежегодной замене газонов, — съязвила— А как же в Англии есть 500-летние газоны до сих пор? Говорят, секрет ухода простой: регулярный полив, стрижка и раз пару лет протыкание вилами, чтобы вентиляция была, — обратился к зарубежному опыту— Че они парятся? Траву из пластика, цветочки вон на Косыревке закупите. Они вечно стоят и поливать не надо. Красиво и нарядно! — поделился рецептом вечной молодостиА еще. Для удобства зимней уборки частного сектора города. Соответственно, для привлечения по аутсорсингу сторонних организаций будут объявлены торги на 12 лотов. Аукционы должны состояться осенью, чтобы к снегопадам у департамента была возможность знать, с кого спрашивать за уборку улиц.— Вот идея так идея! Поделим Липецк на 12 районов — и всё сразу станет в шоколаде! А идей увеличить финансирование, людей ещё нанять, технику приобрести нет? И не нужно говорить, что средств нет: пока в Липецке есть НЛМК, есть и средства. Как плитку переложить в пятый раз, как Зелёный остров и липецкие парки изуродовать — так деньги сразу нашлись, — выплеснул накипевшее. И еще. А недавно в Липецке считали воробьев! Новости о столь скрупулезном подсчете дикой живности дают читателям GOROD48 повод для упражнений в остроумии:— Они бы еще пересчитали листья на всех деревьях Липецкой области.— Тихо в лесу. Только не спит 1571 барсук…— Ходили по норам, просили документы и записывали.— Нужно ещё уклейку в реках области пересчитать.— Разве это новости? Когда бегемотов и слонов пересчитают?. Дело дошло до суда. 62-летнему водитель, обвиненному в смертельном ДТП и оставлении места его совершения, грозит до 12 лет лишения свободы.. Девочка «отсидела» 10 суток в Центре временного содержания несовершеннолетних. «Учиться не хочет, сквернословит, уже была одна кража и 10 суток в Центре временного содержания несовершеннолетних», — так на этот случай отреагировал уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.. Во время следствия также выяснилось, что он обманул еще двух человек: один из них доверил ему 1,95 миллиона для покупки «Мерседеса», а второй — 2 миллиона на приобретение «Форда».. 86 вещей на сумму 49,2 тысячи рублей будут уничтожены. Один вопрос: почему эти вещи названы контрафактными? Почему не импортозамещенными?