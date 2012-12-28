Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Неделя 48
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7 минут назад
Жуть что творится на дорогах — аж страшно покупать права!
Итоги недели.
В облизбиркоме «Выборы губернатора признаны состоявшимся, но с одним особым мнением». Представитель КПРФ Вячеслав Шевелев заявил, что кандидат от партии «Коммунисты России» Юрий Логинов не должен был участвовать в них, поскольку в ее региональном отделении состояло всего восемь членов на момент выдвижения кандидата. В своем особом мнении он указал еще и якобы нечестность ДЭГ, и административное давление на избирателей. Но, как бы то ни было, за альтернативного КПРФ коммуниста проголосовало 5,38% избирателей.
На выборах в местные Советы, которые также прошли в эти три дня, 82 мандата подучили кандидаты от «ЕР», еще шесть — самовыдвиженцы. Никакие иные партии мандатов не получили.
— Партиям нужно лучше работать со своим электоратом, — так прокомментировал эти итоги GOROD48 председатель облизбиркома Сергей Елманов.
Кстати, к этим выборам уменьшилось количество региональных отделений общероссийских политических партий. Сейчас их — 16, а пять лет назад было 25. Для появления какой-то новой партии, по мнению руководителя облизбиркома, нужен активный харизматичный человек с лидерскими качествами, который мог бы найти своих избирателей.
В регионе осталось провести еще одни выборы: главы Ельца. 13 сентября закончился первый этап работы комиссии по этим выборам. «Глава Ельца снял интригу до пятницы, 13-го»: в минувший вторник Евгений Боровских написал заявление об участии в выборах. Таким образом, он стал первым, кто сделал такой ход. К вечеру пятницы конкуренцию ему составили безработный и два предпринимателя. К сожалению, работа комиссии (как и прошедших в июне выборах мэра Липецка) ведется за закрытыми дверями. И нам не известные ни имена соперников Евгения Боровских, ни их возраст, ни программы, с которыми они идут на выборы. Главу Ельца депутаты горсовета выберут в начале октября.
Нам всем труба пропела звонко:
«Нам всем труба!» «Нам всем труба!»
Топовыми новостями этой недели стали коммунальные. Утром в понедельник мы сообщили, что «Квадра» перекопает сразу четыре улицы в Липецке», при этом две магистральных дороги — по Катукова и Неделина — будут перекрыты полностью. Спустя три часа глава города Роман Ченцов сообщил, что «Улицу Неделина перекроют на 22 дня, Катукова — на месяц». На это время изменятся схемы движения 22-х автобусных маршрутов. Мэр назвал эти действия вынужденными в связи с работами по подготовке к отопительному сезону.
Эти две новости просмотрели более 22 тысяч раз, оставив к ним 140 эмоциональных комментариев. Вот лишь некоторые.
Ирина: «Сколько можно перекрывать Липовскую в одном и том же месте? Весной перекрыли на два месяца и снова-здорово? Сколько будет продолжаться безобразие?
НОВИЧЁК: «На улице Индустриальная третий месяц меняют 100 метров теплотрассы. Работы начинаю в 10 и в 4 никого, да и работают от силы 5-6 человек».
Игорь: «Здорово, к зиме ремонт! Асфальта не будет до следующего сезона, так как зимой асфальт не укладывают. Квадра берет всех в заложники.
Гость: «Два в яме работают, а 10 человек командуют над траншеей. Поставьте камеры, организуйте 3-х сменную работу данных раскопок, и мониторьте, сколько человек на данных объектах. Ставьте задачи на каждый день. И это займет максимум 5-6 дней, но никак не 22 дня».
Манеж: «В связи с великими раскопками теперь подумайте, как обычным людям, живущим на Манеже и у Петровского рынка, доехать до работы?»
Уже вот вторник «Квадра» вернулась на улицу Липовскую», где было нужно поменять еще один участок теплосети вдобавок к тому, где меняли трубы летом. Когда летом энергетики закончили свои работы, следом за ними на Липовскую зашла компания «Инфинити Групп», получившая за асфальтирование улицы 25,1 млн рублей. А в сентябре за дорожно-ремонтной компанией на улицу снова вернулась «Квадра» и стала крушить свежеуложенный асфальт!
— 50 лет назад была рубрика «Окно сатиры». Вот там было, как тракторист сидит, ждёт, когда заасфальтируют улицу, кричит рабочим: «Быстрее, а то мне копать надо! — вспомнил старую шутку МХП.
— Уже даже не смешно. А до ремонта улицы Квадра не знала, что надо ещё два метра трубы поменять? Сети так и будут рваться, если их кусками ремонтировать, — посмотрел в корень проблемы «Почему-то».
— Когда-то район Слободы называли райским уголком. А теперь при покупке квартир пишут: «Липовскую не предлагать», — поделился наблюдением Житель Липовской.
Липовская — самый маленький фронт работ. Уже во вторник, 17 сентября, «Квадра» (надеемся) закончит там свои дела и восстановит дорогу. Но что можно сказать о перекладке сетей на Неделина и Катукова, которые начались 11 сентября?
На Неделина работает подрядчик «Квадры» компания «Экотерм». Та самая, которая в прошлом году во время бурения скважины под канализационную трубу проткнула магистральный водопровод у перекрестка улицы Гагарина и Товарного проезда из-за ошибок мэрии в отметках прокладки коммуникаций. С учетом горького опыта руководство «Экотерма» очень осторожно говорит о заявленных мэром сроках перекрытия улицы: «Не знаем, что найдем, когда вскроем дорогу».
«Квадра» меняет целый участок своей сети — от насосной станции на Неделина до теплового пункта на Ворошилова после январской аварии на улице Барашева, оставившей 50 тысяч горожан без тепла. Это — почти два километра труб. Перекрытие Неделина — последний этап нужной работы для бесперебойного теплоснабжения центра города. Потом энергетики должны восстановить дороги, тротуары, газоны за свой счет от Неделина до сквера Ворошилова. Сейчас «Инфинити Групп» начала восстанавливать дорогу и тротуары на улице Барашева.
Когда захочется чего-то,
вот так что вынь прям да положь,
я сразу так и поступаю,
я вынимаю и кладу
В другой части города работа подрядчика «Квадры» началась с аварии: во вторник «На улице Катукова забил фонтан». Компания «Теплосфера» повредила трубопровод «РВК-Липецк» диаметром 600 мм. В итоге до вечера авариная бригада горводоканала восстанавливала поврежденную трубу, чтобы вернуть холодную воду жителям 140 многоэтажек в спальных районах Юго-Запада.
Как только перекрыли восьмиполосное шоссе на Катукова, сплошной поток машин хлынул через 22-й микрорайон. Весь день у раскопок на Катукова творился форменный автомобильный ад: дворы превратились в автострады. Вечерний час пик во вторник вывел жителей нескольких домов из терпения. Жильцы дома Катукова, 16 встали живой стеной перед автомобилями. Им на помощь пришел департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии. В итоге в 18:00 на внутренних проездах у 16-го и 18-го домов по Катукова появились бетонные блоки, перекрывшие сквозной проезд через микрорайон. Но не тут-то было! Уже в 19.45 «Во дворах на Катукова водители сдвинули голыми руками бетонные блоки». А чё! Надо ехать!
В среду утром водители нашли новую альтернативу перекрытой улице Катукова: они поехали через трамвайную ветку и единственную пешеходную дорожку. К обеду мэрия установила на внутриквартальных проездах у 16-го и 18-го домов по Катукова бетонные блоки размером побольше, которые можно сдвинуть разве что трактором. Такими же блоками была пресечена возможность объезжать раскопку «Квадры» по трамвайным рельсам, газонам и пешеходному переходу. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев заявил, что «Сквозное движение через 22 микрорайон уже невозможно». Но вечером того же дня водители снова пробили себе дорогу по стертому в прах газону мимо раскопки.
В итоге попытки водителей ездить там, где им удобно, мэрия пресекла только в четверг. А к пятнице путем перенастройки светофоров в районе работ «Квадры» департамент Звонарева сумел добиться более-менее приемлемой дорожной ситуации на проспекте 60 лет СССР, улицах Меркулова и Стаханова.
А что же с самой раскопкой? Руководитель управления техперевооружения и реконструкции липецкого филиала АО «Квадра» Дмитрий Кудилинский заявил, что у их подрядчика достаточно техники и людей для того, чтобы выполнить работы на дороге к 12 октября. Он же пообещал, что через месяц дорога по Катукова на месте раскопки будет восстановлена полностью. Параллельно «Квадра» начнет обратную отсыпку своей длинной, до Октябрьского рынка, раскопки, где уже закончили прокладку новой теплосети. «Уйти с улицы Меркулова предусмотрено в ноябре. Ни о каком зимнем варианте речи не идет — дороги будут восстановлены в асфальте, газоны — в черноземе».
Как странно, что в твоей спецовке
не в попу вшиты рукава!
«За два года Липецк поглупел в три раза». В рейтинге IQ крупных городов России Липецк упал с 8-го места на 24-е. Об этом депутатам горсовета рассказал начальник отдела техподдержки и внедрения прикладных решений ОБУ «Информационно-технический центр» Андрей Юрицын. Это случилось, по его словам, из-за изменения методики подсчетов. «Раньше в проекте было не так много городов, а с недавних пор участие всех крупных городов в нем обязательно».
«Умный город» — это 15 разных направлений цифровизации. Однако первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев усомнился в некоторых липецких показателях. Так, говоря об оснащении многоквартирных домов 179 автоматизированными тепловыми пунктами, он сказал, что реально работающих — гораздо меньше, чем в отчетах. «Спросите об этом у ресурсоснабжающих предприятий». Также Понаморев поставил под сомнение исполнение программы автоматизированной системы управления наружным уличным освещением в Липецке, сказав, что она вообще не работает. Впрочем, депутаты нашли за что и похвалить: за продолжающееся насыщение города камерами уличного наблюдения. Если в 2018 году в общественных местах были установлены 1 200 таких камер, то к концу этого года их станет девять тысяч, а в 2027 году — 13 тысяч.
Но цифровизацией не решить тех проблем, которые требуют рабочих рук. Например, стремительного облысения Липецка. Так, с начала сентября в Нижнем парке снесли 50 деревьев! Но, очевидно, нужно пилить еще, ведь на этой неделе «В Нижнем парке упало очередное дерево» неподалеку от зоопарка. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших, как это было в августе, когда упавшее дерево поломало липчанке ребра.
На этой неделе горсовет потребовали от мэрии план компенсационных посадок деревьев взамен снесенных – только на главных улицах по итогам 2023-2024 годов будут снесены 10 000 мертвых тополей, лип, ясеней. Но оказалось, что из-за майских заморозков «В питомнике МУП «Зеленхоз» погибли 10 тысяч лип». В прошлом году «Зеленхоз» посадил всего 973 дерева и еще тысячу — с софинансированием благотворительного Фонда «Милосердие». 50-миллионным контрактом этого года предусмотрено посадка 1 500 саженцев обычных пород деревьев и 300 — дорогостоящих европейской селекции (клен Друммонди, груша Шантеклер, липа Гринспаер, рябина Додонг, яблоня Рояльти — стоят по 25 тысяч рублей за единицу с посадкой и годовым абонементом на обслуживание).
А что делать с пнями на местах вырубок? Оказалось, что в Липецке есть всего два манипулятора с соответствующей насадкой, которые можно использовать для корчевания пней. Один — у «Зеленхоза», второй — у частной компании. Своего манипулятора МУПу хватит на то, чтобы выкорчевать в этом году… 50 пней! Беда у «Зеленхоза» и с кадрами. МУПу не хватает 40% работников. «На работу берем всех: условно осужденных, инвалидов, летом — школьников и студентов», — сказала директор предприятия Елена Мачнева.
Помимо деревьев в Липецке нужно обновлять газоны. «По существующим правилам газоны нужно менять раз в пять лет», — заявила Елена Мачнева, говоря о работах на площади Победы.
— Примите постановление о ежегодной замене газонов, — съязвила Зося.
— А как же в Англии есть 500-летние газоны до сих пор? Говорят, секрет ухода простой: регулярный полив, стрижка и раз пару лет протыкание вилами, чтобы вентиляция была, — обратился к зарубежному опыту Не я.
— Че они парятся? Траву из пластика, цветочки вон на Косыревке закупите. Они вечно стоят и поливать не надо. Красиво и нарядно! — поделился рецептом вечной молодости Коля.
А еще «Липецк поделят на 12 районов». Для удобства зимней уборки частного сектора города. Соответственно, для привлечения по аутсорсингу сторонних организаций будут объявлены торги на 12 лотов. Аукционы должны состояться осенью, чтобы к снегопадам у департамента была возможность знать, с кого спрашивать за уборку улиц.
— Вот идея так идея! Поделим Липецк на 12 районов — и всё сразу станет в шоколаде! А идей увеличить финансирование, людей ещё нанять, технику приобрести нет? И не нужно говорить, что средств нет: пока в Липецке есть НЛМК, есть и средства. Как плитку переложить в пятый раз, как Зелёный остров и липецкие парки изуродовать — так деньги сразу нашлись, — выплеснул накипевшее Серж.
Ну и ну!
«В Липецкой области живет 1571 барсук». «В Липецкой области живёт 1244 сурка». И еще 153 горностая. А недавно в Липецке считали воробьев! Новости о столь скрупулезном подсчете дикой живности дают читателям GOROD48 повод для упражнений в остроумии:
— Они бы еще пересчитали листья на всех деревьях Липецкой области.
— Тихо в лесу. Только не спит 1571 барсук…
— Ходили по норам, просили документы и записывали.
— Нужно ещё уклейку в реках области пересчитать.
— Разве это новости? Когда бегемотов и слонов пересчитают?
«Водитель спрятал труп погибшей пассажирки в лесу». Дело дошло до суда. 62-летнему водитель, обвиненному в смертельном ДТП и оставлении места его совершения, грозит до 12 лет лишения свободы.
«Липецкая пятиклассница попалась на краже с банковского счёта». Девочка «отсидела» 10 суток в Центре временного содержания несовершеннолетних. «Учиться не хочет, сквернословит, уже была одна кража и 10 суток в Центре временного содержания несовершеннолетних», — так на этот случай отреагировал уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.
«Липчанин получил на ремонт «Бентли» и продал его автоблогеру». Во время следствия также выяснилось, что он обманул еще двух человек: один из них доверил ему 1,95 миллиона для покупки «Мерседеса», а второй — 2 миллиона на приобретение «Форда».
«В Липецкой области арестовали контрафактные «Adidas», «Dior» и «Chanel». 86 вещей на сумму 49,2 тысячи рублей будут уничтожены. Один вопрос: почему эти вещи названы контрафактными? Почему не импортозамещенными?
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