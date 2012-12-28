62-летняя ельчанка перевела мошенниками почти 3,5 миллиона рублей

Это были как личные, так и кредитные средства.

12 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя ельчанка, которая с 5 по 11 сентября через мессенджер общалась с сотрудниками «Центробанка» и «ФСБ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом пресечения оформления кредитов на её имя собеседники убедили ельчанку перевести на различные счета 3 миллиона 447 тысяч рублей. Это были как личные, так и кредитные средства.В Липецке в полицию вчера пришла 78-летняя пенсионерка, которую с 3 по 4 сентября мошенники убедили перевести на «безопасный счёт» 570 тысяч рублей.12 сентября в липецкий отдел полиции №5 обратился 19-летний парень, которого с 8 августа по 12 сентября под предлогом защиты от списания денег мошенники убедили перевести через банкоматы с трёх кредитных карт 563 тысячи рублей.Также в полицию поступило заявление от 23-летней липчанки, которая 11 сентября под предолгом пресечения оформления кредитов на её имя через приложение перевела на указанный мошенниками «безопасный счёт» 206 тысяч рублей.