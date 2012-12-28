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сегодня, 15:28
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62-летняя ельчанка перевела мошенниками почти 3,5 миллиона рублей

Это были как личные, так и кредитные средства.

12 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя ельчанка, которая с 5 по 11 сентября через мессенджер общалась с сотрудниками «Центробанка» и «ФСБ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом пресечения оформления кредитов на её имя собеседники убедили ельчанку перевести на различные счета 3 миллиона 447 тысяч рублей. Это были как личные, так и кредитные средства.

В Липецке в полицию вчера пришла 78-летняя пенсионерка, которую с 3 по 4 сентября мошенники убедили перевести на «безопасный счёт» 570 тысяч рублей.

12 сентября в липецкий отдел полиции №5 обратился 19-летний парень, которого с 8 августа по 12 сентября под предлогом защиты от списания денег мошенники убедили перевести через банкоматы с трёх кредитных карт 563 тысячи рублей.

Также в полицию поступило заявление от 23-летней липчанки, которая 11 сентября под предолгом пресечения оформления кредитов на её имя через приложение перевела на указанный мошенниками «безопасный счёт» 206 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (19)

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Елена
5 минут назад
Да дают кредиты и пенсионерам и работающим, но суммы меньше.
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Вика
45 минут назад
Умничка
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дядя
55 минут назад
-=под предлогом пресечения оформления кредитов на её имя собеседники убедили ельчанку перевести на различные счета 3 миллиона 447 тысяч рублей. Это были как личные, так и кредитные средства=- Это просто пробой дна и предел человеческой тупости.. мдаааа
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Татьяна
сегодня, 19:39
Я соглашусь пеннсионеры не понимают.. Но ужь молодежь тупит на ровном месте.. Б
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Здравствуйте
сегодня, 18:37
Ужас какой. Нужно с каждого расписку брать, что не будет делать подобных переводов неизвестно кому. Пусть несут ответственность за это.
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Серж
сегодня, 18:15
И всем возрастным кредиты спокойно миллионные дают, тут работаешь и хрен возьмешь
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Горожанка
сегодня, 20:59
Мне кажется что там все в доле. Я вот хотела 50 тыс взять, срочно надо было, и пенсия и з. п все через этот банк проходит, так в последний момент отказали, а здесь миллионы пенсионерам сразу одобряют и , внимание, выдают сразу. И тут же перевод оформляется. А искать их никому не надо, про них мне кажется и так все знают, крышуют наверное.
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Кот Базилио и лиса Алиса.
сегодня, 18:14
Вспоминается сказка про богатенького Буратино.
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кит
сегодня, 17:09
Что стар,что млад все на одну уловку ведутся ! И найти мошенников не могут ! Или не хотят !? Неужели невозможно отследить если звонят из России ?!
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Хакер
сегодня, 17:04
Ребята отберите у своих стариков смартфоны и вручите им кнопочный телефон , а иначе они все свои сбережения прос... Ут...
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Нервная мать
сегодня, 17:28
Что значит отберите? Взрослые люди! Прос... Ут.. - это их дело. И их сбережения. Некоторые даже родным не говорят, что имеют сбережения. Это их право, это их деньги.
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Лиза
сегодня, 16:35
Коли так легко расстаются с деньгами, значит, они у них лишние.
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