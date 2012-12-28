«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Происшествия
835
сегодня, 15:28
19
62-летняя ельчанка перевела мошенниками почти 3,5 миллиона рублей
Это были как личные, так и кредитные средства.
В Липецке в полицию вчера пришла 78-летняя пенсионерка, которую с 3 по 4 сентября мошенники убедили перевести на «безопасный счёт» 570 тысяч рублей.
12 сентября в липецкий отдел полиции №5 обратился 19-летний парень, которого с 8 августа по 12 сентября под предлогом защиты от списания денег мошенники убедили перевести через банкоматы с трёх кредитных карт 563 тысячи рублей.
Также в полицию поступило заявление от 23-летней липчанки, которая 11 сентября под предолгом пресечения оформления кредитов на её имя через приложение перевела на указанный мошенниками «безопасный счёт» 206 тысяч рублей.
0
1
2
2
7
Комментарии (19)