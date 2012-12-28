РОРП ЛО: круглый стол с и.о. руководителя УФНС России по Липецкой области

В региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области прошла встреча представителей бизнеса с и.о. руководителя УФНС России по Липецкой области Светланой Есиной и специалистами регионального налогового управления, на которой обсудили изменения налогового законодательства.

Работу круглого стола открыла Ольга Митрохина, которая поблагодарила коллег из федеральной налоговой службы за открытость к диалогу и постоянную профессиональную поддержку на частых встречах, проводимых на площадке РОРП ЛО.

Далее спикерами выступали представители налоговой службы, которые разъясняли новые положения налогового законодательства. Участники встречи имели возможность в формате онлайн задавать вопросы, касающиеся их бизнеса и новых налоговых правил, получая развернутые ответы от экспертов.

Так, об изменениях для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), рассказала начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов регионального Управления ФНС России Наталья Кутищева:

— 12 июля 2024 принят новый Федеральный Закон № 176-ФЗ. Он изменил действующую систему упрощенного налогообложения. Прежде всего, увеличены лимиты на УСН. Раньше превышение доходов в 200 млн рублей лишало бизнес права на применение упрощенной системы, теперь лимит — 450 млн рублей. Этот показатель будет ежегодно корректироваться путем умножения на коэффициент-дефлятор.

Кроме того, отменили повышенные ставки по УСН 8% и 20%, которые применялись при незначительном превышении лимитов. Остались только базовые — 6% и 15%. Но у регионов, как и раньше, есть право снижать эти ставки по отдельным видам деятельности.

Также увеличили размер доходов за 9 месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на УСН — не более 337,5 млн руб. и остаточную стоимость основных средств — не более 200 млн руб.

Главное изменение для «упрощенцев» — появление нового налога. С 1 января 2025 года налогоплательщики на упрощённой системе налогообложения тоже будут платить НДС, который ранее бизнесмены не платили.

Но есть категории налогоплательщиков, которых освободили от уплаты. Если в 2024 году доход налогоплательщика не превысит порог в 60 млн рублей — индивидуального предпринимателя или общество освободят от уплаты НДС автоматически, никакие уведомления подавать не нужно. Но с 2025 года у таких плательщиков появятся другие обязательства: выставлять счёта-фактуры с пометкой «без НДС» и вести книгу продаж и регистрировать в ней счета-фактуры.

Если же индивидуальный предприниматель или общество превысит лимит по доходам в 60 млн рублей в середине года, то с 1 числа следующего месяца налогоплательщик обязан платить НДС и подавать декларацию.

Общая ставка НДС — 10 или 20%, при которой возможно использовать налоговые вычеты. Но НДС при применении упрощенной системы налогообложения можно снизить: при доходе от 60 до 250 млн рублей — до 5%; при доходе от 250 до 450 млн. рублей — до 7%. Пониженная ставка НДС — это привилегия ИП и ООО на «упрощенке». Однако, она лишает права принимать НДС к вычету.

Эти изменения коснутся, по мнению налоговиков, порядка тысячи хозяйствующих субъектов из зарегистрированных на территории Липецкой области 32 тысяч налогоплательщиков-«упрощенцев».

Начальник отдела камерального контроля УФНС России по Липецкой области Людмила Чуева рассказала членам РОРП ЛО о возможности воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, с помощью которого отдельные категории юридических лиц могут единовременно уменьшить налог на прибыль на ряд расходов.

— Вычет применяется только с начала нового налогового периода — с 1 января очередного года, и действует в течение 3 следующих лет. Эта преференция регламентирована законом Липецкой области № 310-ОЗ от 13 ноября 2019 года. Право на ее применение предоставляется налогоплательщику в случае, если доля его доходов по итогам предыдущего налогового периода составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов от осуществления одного или нескольких видов экономической деятельности. Максимальный размер вычета составляет от 50% до 100%: 70% - для участников нацпроектов по повышению производительности труда, 90% — для телекоммуникационного бизнеса, 100% вычет предоставляется налогоплательщикам в отношении расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования на территории региона. Этой преференцией можно воспользоваться до 31 декабря 2027 года. Вычет можно будет получить как разово, так и распределить на три года — все будет зависеть от финансовой модели бизнеса субъекта предпринимательской деятельности.

Кроме того, с 1 января 2025 года повысится ставка налога на прибыль с 20% до 25%.

Сейчас налог на прибыль организаций в большинстве рассчитывается по ставке 20%, из которых сумма налога, исчисленная по ставке 3%, зачисляется в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет субъекта РФ. С 1 января запланировано повышение той ставки, по которой налог зачисляется в федеральный бюджет. Она увеличится до 8%.

Очень дискуссионным стало выступление начальника отдела выездных проверок Управления Вячеслава Гетманского, который рассказал о возможности бизнеса законно легализовать налогооблагаемую базу путем добровольного уточнения своих налоговых обязательств, а также о вероятных последствиях при отказе от легализации — назначении выездной налоговой проверки.

— Цифровизация процессов налогового администрирования позволила максимально повысить эффективность нашей работы. Сейчас с помощью информационных платформ, таких, как «АСК НДС-2», «АСК ККТ» и других, мы фактически видим все риски налогоплательщиков еще до проверки. В итоге, за последние пять лет у нас в два с лишним раза сократилось число выездных налоговых проверок, но увеличилась их эффективность с 15 до 50 млн. рублей на одну проверку.

За это же время с 1,1 до 2,5 млрд рублей выросли поступления налогов за счет нашей контрольно-аналитической работы. Это та сумма, которую налогоплательщики заплатили добровольно, согласившись с рисками, установленные налоговыми органами.

Итак, цифровизация сделала для ФНС любой бизнес фактически прозрачным. Просчитывая экономику предприятия и анализируя суммы уплаченных им налогов, налоговый орган уже на этапе аналитической работы видит использование незаконных схем по минимизации уплаты налогов в бюджет.

К таким «недобросовестным» налогоплательщикам и выходят на проверки. Но перед этим налоговики дают «оптимизаторам» шанс легализоваться: на специальной встрече руководителю компании и его главному бухгалтеру показывают все их риски, предлагая добровольно их устранить. В ходе обсуждения выявленных рисков налогоплательщик слышит позицию налогового органа, может определить возможные последствия для бизнеса, добровольно уточнить свои налоговые обязательства либо представить пояснения и документы, которые могли бы позволить налоговому органу снять возникшие вопросы.

Таким образом, выездная налоговая проверка в настоящее время является крайней мерой реагирования на нарушения законодательства о налогах и сборах, и назначается только в случаях, когда иные формы диалога с налогоплательщиком исчерпаны и не привели к устранению нарушений.

Неприятной неожиданностью для разработчиков серых схем стало, в частности, возможное начисление штрафа в размере до 40% от суммы потенциально доначисленных налогов и сборов. Так, за первые шесть месяцев этого года в бюджет было доначислено после работы с «уклонистами» более миллиарда рублей, из которых 516 миллионов - по результатам камеральных и выездных проверок и 513 миллионов — за счет отказа организаций от незаконной оптимизации налогов (главным из которых является НДС).

— Есть ли жизнь после выездной налоговой проверки? — то ли в шутку, то ли всерьез спросил один из участников встречи.

Оказывается, да. 95% бизнеса после проверок остаются на плаву. Если собственник предприятия соглашается с замечаниями налоговой службы, он может воспользоваться или отсрочкой на год по доначислениям или рассрочкой на три года для погашения равными платежами суммы долга. Но если «уклонист» не соглашается с мнением налоговиков, оспаривает предъявленные ему суммы «оптимизированных» налогов или становится фигурантом уголовных дел, то теряет такие преференции.

Также субъекты МСП с основной деятельностью в сфере обрабатывающего производства получат право использовать пониженный тариф страховых взносов — 7,6%. Процент применяется к сумме доходов сверх МРОТ, которую работодатель уплачивает сотрудникам каждый месяц. Применять пониженный тариф компании смогут только при выполнении двух условий: основная деятельность предприятия отражена в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и входит в состав перечня «Обрабатывающее производство» по ОКВЭД; сумма доходов от основной деятельности по итогу 2024 года должна составлять не менее 70% от всей суммы дохода.

После полуторачасового диалога Ольга Митрохина поблагодарила гостей из регионального налогового управления за конструктивную работу:

— Налоговая реформа предполагает много изменений для бизнеса. Поэтому эта тема всегда актуальна. Сегодня мы обсудили нововведения, которые вступают в силу с 1 января следующего года: об упрощенной системе налогообложения, о ряде преференций для бизнеса, о новой системе уплаты НДС для компаний, перешедших на упрощенную систему налогообложения, о льготных категориях налогоплательщиков, которые смогут уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам. Но осталось очень много нюансов. Дискуссия не закончилась. Уверена, что налоговики дадут нам ответы на все интересующие нас вопросы на новых встречах.