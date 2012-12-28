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243
47 минут назад

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщали в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ стр.2а, 3, 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Красина. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 1 сентября из-за монтажа приборов учета электроэнергии в период с 08:00 до 18:00 возможны перебои с электричеством на улицах 9 Мая, Прокатной, Суворова, Крупской, Осипенко, на площади Металлургов, по проспекту Мира – отключения электроэнергии для отдельного домовладения составят не более трех часов, предупредили в энергокомпании.
Отключение воды
отключение света
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