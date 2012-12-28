Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Общество
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сегодня, 09:29
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Сегодня на 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду, на 15 — возможны отключения света
Причиной перебоев в подаче холодной воды 17 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу: улица Западная, 20. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 августа работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) ожидаются на улицах Неделина, Папина, Союзной, Гоголя, Ульяны Громовой, 8 Марта, Толстого, Барашева, Коммунальной, Первомайской, Моршанской, Физкультурной, Энергостроителей, в ГК «Лада», по проспекту Победы, на площадях Победы, Коммунальной.
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