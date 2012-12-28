Сегодня на 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду, на 15 — возможны отключения света

Причиной перебоев в подаче холодной воды 17 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, также подачу ресурса ограничат жителям частного сектора улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Рылеева, Макаренко.Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу: улица Западная, 20. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 августа работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) ожидаются на улицах Неделина, Папина, Союзной, Гоголя, Ульяны Громовой, 8 Марта, Толстого, Барашева, Коммунальной, Первомайской, Моршанской, Физкультурной, Энергостроителей, в ГК «Лада», по проспекту Победы, на площадях Победы, Коммунальной.