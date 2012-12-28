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1873
сегодня, 09:29
10

Сегодня на 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду, на 15 — возможны отключения света

Причиной перебоев в подаче холодной воды 17 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, также подачу ресурса ограничат жителям частного сектора улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Рылеева, Макаренко. 

Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу: улица Западная, 20. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 августа работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) ожидаются на улицах Неделина, Папина, Союзной, Гоголя, Ульяны Громовой, 8 Марта, Толстого, Барашева, Коммунальной, Первомайской, Моршанской, Физкультурной, Энергостроителей, в ГК «Лада», по проспекту Победы, на площадях Победы, Коммунальной. 

отключения
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Житель с 50 лет НЛМК
14 минут назад
А что это про триатлон ничего не слышно ? Волнуюсь, состоялось безумное мероприятие или нет. Как домой с дачи возвращаться, подскажите пожалуйста.
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48 копеек
сегодня, 13:33
Сколько можно. Такого не было никогда. Уже раз пять за лето без горячей воды сидим. Накопают ям и уезжают на месяц в другие места копать, мол работу работаем ВИДИТЕ
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РВК
сегодня, 14:30
Уже вторые сутки в двух домах 30 и 32 по ул. Фрунзе отсутствует холодная вода. РВК без предупреждения, без извещения в ЕДС 16 августа отключили холодную воду. Сейчас, 17.08. в 14-30 воду до сих пор не дали,т.е. пошли вторые сутки. В ЕДС ЕДС ничего не знают об якобы аварийной ситуации. РВК всё сваливают на какую-то подрядную организацию? Сколько ещё будет твориться это безобразие?
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Было
сегодня, 13:44
С 93го по 96й. Даже ещё хуже было
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Алькаш
сегодня, 11:37
А в городе праздник,триатлон.
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Липчанин
сегодня, 13:45
И вечер юмора в Библиотеке.
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Житель
сегодня, 11:08
По улице Неделиной напротив зданий 14в и 14г вторые сутки вода гужом бежит в низ на Фрунзе. Наверное уже там по колено воды. Зато машины от РВК ездиют и не видят этого , так же как и администрация, а ведь сегодня триотлон и вряд-ли они этого не видели проезжая мимо?
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Елена
сегодня, 10:12
на Вавилова 12 такая же история...
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Ворочают
сегодня, 09:39
Эти Частные монополисты обнаглели.
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Боевой проезд!
сегодня, 09:38
Дом 41а, из крана с горячей водой течет еле теплая. Квадра говорит это не мы, УК Веста только заявки принимает. Весь этот бардак уже неделю. И всем по барабану!
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