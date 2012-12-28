26-летнего липчанина обвиняют в хранении 0,57 грамма наркотической смеси

Мужчину задержали у дома №2 по улице Металлургов.

В Левобережный суд Липецка направлено уголовное дело по обвинению 26-летнего мужчины в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.«В ходе расследования установлено, что 23 мая этого года около дома № 2 по улице Металлургов полицейскими был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение чужого имущества 26-летний липчанин. В ходе личного досмотра в отделе полиции у него был обнаружен и изъят сверток с 0,57 грамма наркотической смеси, содержащей в составе а-пирролидиновалерофенон, являющийся производным N-метилэфедрона. Такая масса наркотической смеси является значительным размером», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 228 УК РФ. Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы.