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сегодня, 17:01

26-летнего липчанина обвиняют в хранении 0,57 грамма наркотической смеси

Мужчину задержали у дома №2 по улице Металлургов.

В Левобережный суд Липецка направлено уголовное дело по обвинению 26-летнего мужчины в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

«В ходе расследования установлено, что 23 мая этого года около дома № 2 по улице Металлургов полицейскими был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение чужого имущества 26-летний липчанин. В ходе личного досмотра в отделе полиции у него был обнаружен и изъят сверток с 0,57 грамма наркотической смеси, содержащей в составе а-пирролидиновалерофенон, являющийся производным N-метилэфедрона. Такая масса наркотической смеси является значительным размером», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 228 УК РФ. Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы.
наркотики
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