В Грязинском районе перевернулась «Лада Калина»

А в Добринском районе столкнулись автомобили «Луидор» и «МАН».

18 июля около 20:00 в Грязинском районе на дороге Грязи-Коробовка 72-летний водитель «Калины» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДИП пострадала 53-летняя пассажирка.В Добринском районе около 07:00 на дороге Добринка-Талицкий Чамлык столкнулись автомобили «Луидор» под управлением 41-летнего мужчины и «МАН» с 42-летним водителем — последний получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.В Краснинском районе около 08:30 на дороге Становое-Троекурово-Лебедянь столкнулись «Лада Нива» под управлением 62-летнего водителя и «Опель» с 38-летней женщиной за рулем. По уточненным данным, в аварии пострадали водитель «Нивы» и 17-летняя пассажирка иномарки.