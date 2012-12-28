Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе
Происшествия
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10 минут назад
В Грязинском районе перевернулась «Лада Калина»
А в Добринском районе столкнулись автомобили «Луидор» и «МАН».
В Добринском районе около 07:00 на дороге Добринка-Талицкий Чамлык столкнулись автомобили «Луидор» под управлением 41-летнего мужчины и «МАН» с 42-летним водителем — последний получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
В Краснинском районе около 08:30 на дороге Становое-Троекурово-Лебедянь столкнулись «Лада Нива» под управлением 62-летнего водителя и «Опель» с 38-летней женщиной за рулем. По уточненным данным, в аварии пострадали водитель «Нивы» и 17-летняя пассажирка иномарки.
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