Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Силовики задержали убийцу слесаря
Происшествия
Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Происшествия
Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку
Общество
Липецкие пляжи закрыли для купания
Общество
В Липецке 12-летний мальчик облился бензином и загорелся
Происшествия
Ремонт трамвайных путей внесет еще ряд ограничений движения транспорта
Общество
«Мой сын получил тепловой удар в детском саду»
Общество
К вечеру в Липецкой области ожидаются гроза, дождь и град
Происшествия
22-летний липчанин разбился на «Газели» в Воронежской области
Происшествия
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
Читать все
Статистика: рост цен на бензин не прекращается в Липецкой области
Общество
Сегодня в Липецке: опять гроза, фестиваль «Липецкое городище» и «Цветочный реверанс»
Общество
Ремонт трамвайных путей внесет еще ряд ограничений движения транспорта
Общество
Статистика: за неделю в Липецкой области подешевели свекла, огурцы, чай
Общество
В Липецке задержан пьяный угонщик автомобиля
Происшествия
Это не лечится
Общество
В Грязях во время грозы порывом ветра сломало дерево
Происшествия
В Грязинском районе перевернулась «Лада Калина»
Происшествия
На Набережной спасли женщину с ребенком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе
Общество
Читать все
Общество
115
7 минут назад
2

Это не лечится

После ремонта каратами улицы Советской не пешеходном переходе опять появилась лужа.

Сегодняшний первый дождь, который пролился над Липецком после ремонта картами улицы Советской, показал, что на пешеходном переходе у площади Победы так и осталась лужа. Ее пытаются обойти, перепрыгнуть или пройти по ней на пяточках.

e7bd0c25-66ff-4d62-b1a5-e000cd626fdc.jpg

лужа2.jpg

Эта лужа появилась тут после того, как в 2017 году улицу Советскую реконструировала строительно-дорожная компания из Рогачева. Липчане помнят, что весной и летом она была полностью закрыта для проезда, ведь на ней заново построили дорогу и переложили тротуарную плитку. Тогда же белорусы гарантировали, что дорога прослужит 10 лет и даже пошутили, что если что будет не так, можно будет пожаловаться на них их Батьке.

Тот ремонт обошелся мэрии в 120 млн рублей. Но после него на пешеходном переходе у «Меркурия» появилась лужа. И ее не смогли вывести никакими ремонтами, в том числе последним, по 250-миллионной субсидии, полученной муниципалитетом от правительства области на обновление двух десятков дорог.

jo3r7kyj7zcwomzjhm4gxupwmg6m24q1.jpg

ну красиво же получилось... до первого дождя 

— К сожалению, да, лужа в этом месте осталась. При последнем ремонте нашей целью было устранение ям на дороге. А в этом месте нужно менять ее уклон. Это будет сделано при ремонте улицы Советской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который запланирован на 2026 год. Этого времени сетевикам хватит на то, чтобы заменить на улице свои сети, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в мэрии.
ремонт дорог
улица Совесткая
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда
5 минут назад
Каратами,это как?
Ответить
Гостья
5 минут назад
Это потому что карАтами чинили, а не картами
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru