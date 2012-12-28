Это не лечится

После ремонта каратами улицы Советской не пешеходном переходе опять появилась лужа.

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Сегодняшний первый дождь, который пролился над Липецком после ремонта картами улицы Советской, показал, что на пешеходном переходе у площади Победы так и осталась лужа. Ее пытаются обойти, перепрыгнуть или пройти по ней на пяточках.Эта лужа появилась тут после того, как в 2017 году улицу Советскую реконструировала строительно-дорожная компания из Рогачева. Липчане помнят, что весной и летом она была полностью закрыта для проезда, ведь на ней заново построили дорогу и переложили тротуарную плитку. Тогда же белорусы гарантировали, что дорога прослужит 10 лет и даже пошутили, что если что будет не так, можно будет пожаловаться на них их Батьке.Тот ремонт обошелся мэрии в 120 млн рублей. Но после него на пешеходном переходе у «Меркурия» появилась лужа. И ее не смогли вывести никакими ремонтами, в том числе последним, по 250-миллионной субсидии, полученной муниципалитетом от правительства области на обновление двух десятков дорог.— К сожалению, да, лужа в этом месте осталась. При последнем ремонте нашей целью было устранение ям на дороге. А в этом месте нужно менять ее уклон. Это будет сделано при ремонте улицы Советской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который запланирован на 2026 год. Этого времени сетевикам хватит на то, чтобы заменить на улице свои сети, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в мэрии.