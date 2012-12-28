Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Сначала мы услышали хлопок. Никто и не подумал, что это – убийство»
Происшествия
В Липецке застрелен сотрудник одной из энергокомпаний
Происшествия
Убитым оказался слесарь — прокуратура
Происшествия
Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
Убийство сотрудника ООО «Теплосфера» — нелогичная трагедия?
Происшествия
У грузовика оторвало кабину после ДТП в Липецком районе
Происшествия
В «Университетском» избили еще и жену дворника, также работницу управляющей компании
Происшествия
Полицейские задержали избивших дворника в «Университетском»
Происшествия
В Липецкой области двадцать первый утонувший
Происшествия
Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
Читать все
Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
Избитого дворника вывели из комы
Происшествия
«Как вам такая разноска квитанций за ЖКУ?»
Общество
«Помогите нам вывезти мусор со двора!»
Общество
Жара: осталось потерпеть всего день
Общество
С уволившегося полицейского взыскали деньги за форму через суд
Общество
В ДТП в Чаплыгинском районе погибли два человека
Происшествия
На улице Неделина перекроют движение на время ремонта теплотрассы
Общество
В Грязях мужчина простил укравшую у него из сумки 8000 рублей 31-летнюю женщину
Происшествия
70-летняя липчанка взяла кредит и перевела мошенникам 362 тысячи рублей
Происшествия
Читать все
Общество
753
53 минуты назад
13

«Как вам такая разноска квитанций за ЖКУ?»

Платёжки положили на подоконник над почтовыми ящиками, не потрудившись разложить.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №26/4 по улице 8 Марта.

— Как вам такая разноска квитанций за ЖКУ? Просто положили платёжки на подоконник над почтовыми ящиками и всё: хочешь ищи свою квитанцию и забирай, хочешь — не забирай… Сначала вообще подумали — что это рекламные проспекты и проходили мимо, — возмущаются липчане.

Дом обслуживает управляющая компания «Липецкая УК». Как рассказал GOROD48 её руководитель Валентин Дубинин, ничего криминального в ситуации он не видит, но всё равно проверит обращение и проведёт работу с занимающимся печатью и разноской квитанций подрядчиком — а это «Объединенные вычислительные центры». Тем более, если почтовые ящики в подъезде есть.
ЖКХ
0
0
7
0
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1 подъезд
9 минут назад
А потому что жарко!
Ответить
Людмила
14 минут назад
17 почтовое отделение.Все вовремя и по почтовым ящикам .На сколько я знаю у них тоже многие трудности..пусть руководство поощрит ,желательно материльно .от жильцов ул прокатной и суворовой
Ответить
Акаш со стажем
18 минут назад
а нельзя сделать так что бы все квитанции получать на почте, пенсионерам все равно делать нечего, а польза для всех существенная. ведь удобно же!
Ответить
собутыльник
5 минут назад
чорт побери! как это гениально, и сразу можно и оплату произвести. Акаш со стажем надо ставить тебя чиновником, ты золотая голова!
Ответить
ха
23 минуты назад
по гоголя 1 это частое явление, перетрудились бедненькие
Ответить
Гость
29 минут назад
У нас на Водопьянова, 16 Постоянно лежат на подоконнике))) На почте не дают, говорят принесем сами, вот и приносят, что иногда не возможно найти квитанцию
Ответить
Елена
31 минуту назад
А ещё оставляют квитанции в ручке подъездной двери. Так сами жильцы и виноваты, лень подойти к домофону, просто открыть дверь
Ответить
гость
38 минут назад
у вас хоть разложено по стопкам, а у нас все в одной куче и сверху ящика.Зато рекламку в ящик кладут
Ответить
Сергей
39 минут назад
А чего вы хотите? Радуйтесь что в лицо не швырнули и на том спасибо!
Ответить
Житель Липецка
41 минуту назад
Я и говорю,что порядка нигде нет никакого. Никто ни за что не отвечает.
Ответить
ГОША
42 минуты назад
А на ул. Студеновская33 почта или кто там разносит ПРОСТО НЕ ВСЁ НОСЯТ или вообще не носят т.к нет людей. Весело а вы говорите не раскладывают в почт ящики!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru