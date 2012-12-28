Платёжки положили на подоконник над почтовыми ящиками, не потрудившись разложить.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №26/4 по улице 8 Марта.— Как вам такая разноска квитанций за ЖКУ? Просто положили платёжки на подоконник над почтовыми ящиками и всё: хочешь ищи свою квитанцию и забирай, хочешь — не забирай… Сначала вообще подумали — что это рекламные проспекты и проходили мимо, — возмущаются липчане.Дом обслуживает управляющая компания «Липецкая УК». Как рассказал GOROD48 её руководитель Валентин Дубинин, ничего криминального в ситуации он не видит, но всё равно проверит обращение и проведёт работу с занимающимся печатью и разноской квитанций подрядчиком — а это «Объединенные вычислительные центры». Тем более, если почтовые ящики в подъезде есть.