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Общество
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53 минуты назад
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«Как вам такая разноска квитанций за ЖКУ?»
Платёжки положили на подоконник над почтовыми ящиками, не потрудившись разложить.
— Как вам такая разноска квитанций за ЖКУ? Просто положили платёжки на подоконник над почтовыми ящиками и всё: хочешь ищи свою квитанцию и забирай, хочешь — не забирай… Сначала вообще подумали — что это рекламные проспекты и проходили мимо, — возмущаются липчане.
Дом обслуживает управляющая компания «Липецкая УК». Как рассказал GOROD48 её руководитель Валентин Дубинин, ничего криминального в ситуации он не видит, но всё равно проверит обращение и проведёт работу с занимающимся печатью и разноской квитанций подрядчиком — а это «Объединенные вычислительные центры». Тем более, если почтовые ящики в подъезде есть.
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