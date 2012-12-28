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Происшествия
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16 минут назад
В Ельце спасли двух подростков
По сообщению спасателей, у ребят лопнул надувной круг.
«Юноши плавали за буйками, когда их надувной круг лопнул. Ребята начали тонуть, но на помощь к ним вовремя подоспели сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №3», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Подростков доставили на берег и передали родителям.
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