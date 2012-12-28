В Ельце спасли двух подростков

По сообщению спасателей, у ребят лопнул надувной круг.

В Ельце 16 июля на городском пляже спасли 14-летнего и 15-летнего подростков, у которых лопнул надувной круг.«Юноши плавали за буйками, когда их надувной круг лопнул. Ребята начали тонуть, но на помощь к ним вовремя подоспели сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №3», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.Подростков доставили на берег и передали родителям.