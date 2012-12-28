Более чем в полтора раза выросли объемы модернизации теплосетей в Липецке в этом году

Вопросы подготовки к отопительному сезону, благоустройства и взаимодействия с жителями города рассмотрели 10 июля в Липецке на совещании с участием заместителя губернатора Липецкой области Романа Петрухина, мэра Липецка Роман Ченцова, генерального директора АО «Квадра» Ксении Сухотиной, заместителей генерального директора компании.Как отметила глава «Квадры», выступая по видеоконференцсвязи, компания уделяет пристальное внимание развитию системы теплоснабжения в Липецке. В текущем году значительно выросли объемы вложений в модернизацию теплосетевого комплекса. На эти цели направлено 1,5 млрд рублей, что на 63% больше прошлогоднего периода. В том числе компания привлекла 454 млн собственных средств, которые не предусмотрены тарифными источниками. Это позволило запланировать реконструкцию более 10 километров сетей, то есть на 60 % больше чем в прошлом году.Среди наиболее значимых проектов: 2−ой этап комплексной реконструкции тепловой магистрали на Площади Победы в районе Центрального рынка, а также модернизация трубопровода на ул. Нестерова. Кроме того, особое внимание сосредоточено на улице Барашева. Здесь будет полностью заменен участок протяженностью в 1,7 километров.Параллельно с объемами реконструкции оборудования и теплосетей выросло финансирование работ по благоустройству территории после завершения ремонтов. На эти цели направлено почти в три раза больше средств по сравнению с прошлым годом.«Мы существенно увеличили объемы ремонтов и замены теплосетей, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение города в зимний период. В связи с этим выросло и количество земляных работ и, как следствие обращений граждан. Будем держать эти вопросы на контроле, а также приложим все усилия, чтобы своевременно информировать липчан обо всех наших ремонтах и сроках включения воды», - сказал заместитель генерального директора компании Сергей Смирнов.Роман Ченцов отметил, что своевременное восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ, это один из острых вопросов, на который обращают внимание жители города. «Раскопки делают для замены труб – это важный момент, чтобы зимой у нас не возникали проблемы. Но нельзя затягивать с восстановлением, нужно сразу благоустраивать территорию», - сказал глава города. Также он подчеркнул важность бесперебойной подачи горячей воды, своевременного начала водоснабжения после ремонтов, синхронизации планов Квадры по реконструкции сетей с планами ремонтов автомобильных дорог. «На качественную подготовку к отопительному сезону настроены и управляющие компании, и «Квадра». С нашей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку», - отметил Роман Ченцов.Также участники встречи обсудили мероприятия, направленные на развитие клиентского сервиса и повышение качества взаимодействия с жителями. По результатам опросов клиентов с начала года уже изменен график работы центра обслуживания, появилась возможность посещения как по предварительной записи, так и в свободном режиме. Запущены сервисы информирования о плановых и внеплановых отключениях горячей воды через пуш-уведомления для тех, у кого есть личный кабинет. Также появилась возможность узнать о причинах отсутствия тепла или ГВС по конкретному адресу и сроках восстановления по телефону компании через робота-информатора. Кроме того, расширен период передачи показаний.