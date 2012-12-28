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Говорит Липецк
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43 минуты назад
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«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке

Глава сельсовета, в свою очередь, говорит об отсутствии у него каких-либо рычагов влияния на владельцев особняков на первой линии.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Ярлуково с жалобой на то, что состоятельное семейство с улицы 2-й Набережной перегородило им проход к реке. Июль в этом году жаркий, так что тема, как говорится, актуальная.

Одна из авторов обращения — хозяйка дома № 1б по улице Набережной Надежда Вилкова:

— Мы купили два смежных земельных участка общей площадью в 21 сотку под застройку 10 лет назад. Это было вынужденное решение, иначе бы второй участок он продал бы кому-то другому, и он загородил бы нам выход к берегу реки Матыра — на нем сейчас просто растет трава, которую мы окашиваем. Улицы 2-й Набережной тогда не было. А потом она появилась. Как только на ней началось строительство, мы сразу запаниковали, обратились к главе сельсовета Евгению Новикову с вопросом, не перекроют ли нам собственники земельных участков на 2-й Набережной выход к реке? Он сказал, что нет. Что там проходит ЛЭП, и что проход к реке находится в ее охранной зоне. Этот разговор был года через назад, еще до ковида. Но этой весной хозяин крайнего дома № 1в по улице 2-й Набережной перегородил проход к реке плотной живой изгородью из колючих кустарников: малины, облепихи, боярышника. Потом завалил проход землей. А 30 мая доступ к реке перегородили забором, который построили за день.

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За забором оказался ранее обустроенный жителями пляжик. Семья Вилковых и их соседи сбрасывались на песок, убирали мусор и водоросли. Там стояла даже лодочка, на которой можно было бы поплавать. Теперь все, доступа к реке у них нет.

В подтверждение своих слов Надежда включает планшет и показывает фотографии того, каким был проход к реке и что в итоге получилось.

— Проход к реке был между линий электропередач и кирпичным забором особняка. А вот этот самый забор, который лишил нас подхода к нашему пляжу.

К разговору присоединяется соседка Надежды, пенсионерка Ольга Провоторова. На улице Набережной она живет 40 лет. Женщина вспоминает, что 20-30 лет назад в Ярлуково было полно мест у воды, где могли отдохнуть жители и их гости. Но потом начался процесс огораживания, которому предшествовало изменение зонирования населенного пункта — берег реки отвели под застройку и он стал первой линией, как написано в туристических путеводителях об отелях и курортах. Застройщиками стали «Новые русские.2». А коренные жители Ярлуково стали в некотором смысле изгоями, у которых в итоге почти не осталось доступа к реке.

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— Еще в мае мы могли выйти к нашему пляжику, но в конце месяца выход к реке загородили железным забором. А его не обойти, так как сразу же за ним начинается заросшая кустами и камышом болотистая местность. Приходится в эту жару поливать внуков из лейки во дворе, — говорит Ольга Провоторова.

Женщины утверждают, что на улице 2-й Набережной большинство домов, в том числе и особняка под номером 1в, принадлежит одной семье, Владимиру и Александру Костяевым. Первый, отец, — генеральный директор открытого акционерного общества «АПО «Дружба», второй, сын, — его заместитель.

«Живут дружно, к людям относятся с уважением, дома за границей не покупают.

— А зачем?! — спрашивает Костяев-младший. — Нам здесь хорошо. Видели, какая красота в Ярлуково? Я по своей земле люблю ходить. И босиком тоже...» — это фрагмент публикации из «Липецкой газеты», которая так и называется: «Отец и сын Костяевы».

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скан публичной кадастровой карты 

Встретиться с латифундистами у семьи Вилковых не получилось:

— Мы с мужем пытались поговорить после того, что случилось, с хозяевами дома № 1в на 2-й Набережной. Звонили в домофон, но никто к нам не вышел, хотя, по всей видимости, хозяева были дома, так как за воротами стояли машины. Потом я ходила к главе села Новикову. Написала заявление, что нам перекрыт доступ к Матыре. Моя соседка писала жалобу на это беззаконие в областное управление экологии и природных ресурсов. Глава сельсовета ответил мне, что земельный участок с домом 1в находится в частной собственности, что и без этого ежу понятно, а первый заместитель регионального управления экологии и природных ресурсов Мартынец написал, что усматривает признаки нарушения хозяином дома действующего законодательства, но ничего сделать не может из-за введенного еще в марте 2022 года правительством страны моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий и возбуждения дел об административных правонарушениях, — сказала Надежда.

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Мы идем вдоль заборов особняков на улице 2-й Набережной. Видим два еще не застроенных земельных участка. На одном из них уже стоит фундамент под будущий дом и пакеты с кирпичом. На наших глазах машина привезла груду арматуры.

— Вон видите того человека с лопатой? Это узбек. Он работает на Костяевых. Значит, те строят еще один дом. Значит, и тут скоро появится сплошной забор, — говорит кто-то из женщин.

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В итоге мы находим единственный оставшийся проход к реке: между домами № 4а и № 6. Их заборы подходят к урезу воды, что, кстати, запрещено Водным кодексом РФ. Но закон еще никого не напугал в Ярлуково. Если перекроют и этот подход, то все. Больше у жителей этой части длинного села, построенного вдоль реки, выхода к Матыре не будет никакого.

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— Это лето у нас — уже без пляжа, — вздыхает Ольга Провоторова.

GOROD48 удалось дозвониться до Костяева-старшего и переадресовать ему претензии его соседей с улицы Набережной.

— Все у нас сделано по проекту. Забор идет по границе земельного участка. За ним нет ничего. Доступ к реке мы никому не перегородили. Мы ни в чем не виноваты. Спросите у главы местного самоуправления, почему так нарезаны земельные участки! — ответил Владимир Костяев.

« — Мой долг — быть достойным отца. Ни в чем не подвести Родину, семью, людей, что здесь работают, — ответил Костяев-младший, когда мы спросили о том, что для него самое важное в жизни», — это — еще одна цитата из статьи в газете, на которую мы уже ссылались выше.

— Об этом конфликте мне известно. Но никакого комментария я вам не дам на этот счет. Собственник дома № 1в определил координаты своего земельного участка на 2-й Набережной и поставил забор. Контролем за действиями владельцев земельных участков занимается Росреестр. Сейчас у сельсовета нет никакой власти по вопросам землепользованию, — сказал GOROD48 Евгений Новиков.

Итак, слово за природоохранной прокуратурой, которой никакой мораторий не мешает провести проверку этой истории. Тем более, что недавно, в феврале, прокуратура области сообщила о том, что после ее вмешательства «Владельца особняка обязали демонтировать забор с береговой полосы» в селе Каменное Грязинского района — оно находится напротив Ярлуково, на другой стороне реки Матыры. Этот человек в нарушение требований Водного кодекса России загнал в реку забор с двух сторон своего земельного участка, чем лишил других людей свободному доступу к воде.

Напомним, в прошлом году инспекторами Грязинского отдела Управления Росреестра по Липецкой области совместно с Грязинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения земельного законодательства собственниками земельных участков, расположенных в 20-метровой водоохранной зоне реки Матыра и Матырского водохранилища в Грязях, селах Аннино, Казинка, Большой Самовец, Каменное. На некоторых нарушителей были подготовлены судебные иски.
конфликт
река
водохранилище
строительство
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Ксения
8 минут назад
Вот это проблема и не только там, а власти гоняют владельца недостроенного кафе на пляжу которое никому не мешает и ничего не загораживает.
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коля
12 минут назад
Вы удивлены .в Чайке вчера был там .котедж в лесу стоит .там раньше база дон была .говорю ему пусти пройти .собаки лают.зачем в лесу строить лето жаркое .его дело.
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Кому на
12 минут назад
Руси жить хорошо?
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48
15 минут назад
Ничего удивительного, увы. Капитализм развращает души
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Что-то не пойму
22 минуты назад
У владельцев домов в собственности находится земля прямо до границы с водой? Ну если можно так продавать землю, то ничего удивительного. Купили и перекрыли всем доступ.
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ded
34 минуты назад
нету хлеба?? Ешьте пирожные
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