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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Жара в Липецкой области пойдет на спад
Уже завтра температур воздуха спадет до +27.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от +15 до +20 градусов, днем — от +24 до +29 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ночью на улице — от +16 до +18 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.
День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов тепла.
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