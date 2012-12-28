Жара в Липецкой области пойдет на спад

Уже завтра температур воздуха спадет до +27.

В ночь на 6 июля Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта с запада — пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем 6 июля и в последующие двое суток регион будет находиться в области высокого атмосферного давления — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-23 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от +15 до +20 градусов, днем — от +24 до +29 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ночью на улице — от +16 до +18 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов тепла.